Bild: imago/Eibner

Hertha verliert mit 1:2 in Gladbach - Attraktiv aber naiv

07.04.18 | 19:00 Uhr

Hertha BSC spielt in Gladbach ein starkes Auswärtsspiel mit vielen Torchancen und verliert am Ende trotzden - weil die Abwehr zwei Fehler in zwei Minuten macht.



Zu wenig Chancen, zu unattraktive Spielweise. Mit diesen Vorwürfen musste sich Pal Dardai in den letzten Wochen auseinandersetzen. Ein bisschen Abwechslung gab es also für den Hertha Trainer nach diesem Spiel. Die Frage, die man ihm diesmal stellen konnte, war: Wie(so) wurde dieses Spiel nicht gewonnen?

Selke und Kalou spielfreudig

Mit Davie Selke - dessen gute Trainingsform Dardai schon vor dem Spiel gelobpreist hatte - im Sturm und Salomon Kalou als Kapitän spielte Hertha ansehnlichen und zielstrebigen Offensivfußball, allen voran Startelf-Rückkehrer Selke. Er hatte Spaß am kicken und leitete die erste große Chance nach einer Viertelstunde selbst mit einem schönen Hackentrick im Mittelfeld ein. Für die Führung kurz vor der Pause (41. Minute) brauchten die Berliner ein bisschen Mithilfe der Gladbacher: Innenverteidiger Vestergaard spitzelte Selke den Ball vom Fuß, allerdings direkt vor den des mitgelaufenen Kalou, der entspannt zu seinem elften Saisontor einschieben durfte. Damit zählt der Ivorer zu den besten Torjägern der Liga, die nicht Robert Lewandowski heißen.

Zwei schwache Minuten bringen Hertha um den Lohn

"Hertha hat richtig gut gespielt", erkannte Gladbachs Trainer Dieter Hecking nach dem Spiel. Sein Team war zur Halbzeit mit Pfiffen in die Kabine verabschiedet worden. Noch größer wurden Herthas Torchancen gar in den ersten 30 Minuten der zweiten Halbzeit. Erst scheiterte Selke mit einem Robin Van Persie-WM 2010-Gedächtniskopfball, weil er ihn knapp am leeren Gladbacher Tor vorbeilegte (65. Minute). Vier Minuten später versagten Salomon Kalou dann die Nerven bei einem fast perfekten Konter - "fast", weil bis auf den Abschluss alles ausgesprochen gut aussah. Und dann kamen zwei Minuten mit drei naiven Abwehrfehlern, die Hertha um den ganzen Lohn brachten. Der Ausgleichstreffer war eine Fehler-Coproduktion der beiden Berliner Außenverteidiger. So ließ Plattenhardt Herrmann zu viel Platz zum Flanken und am langen Pfosten vergaß Mitchel Weiser Thorgan Hazard in seinem Rücken, der per Volley traf (75. Minute). Für das 1:2 musste sich dann Fabian Lustenberger verantwortlich fühlen: Spektakulär aber absolut unnötig senste er Elvedi im Strafraum um. Dass Bibiana Steinhaus da erst den Videobeweis brauchte, war bei Ansicht der Bilder durchaus überraschend, aber sicher ist sicher. So dauerte es weitere zwei Minuten nach dem Foul, bis Thorgan Hazard das Spiel per Elfmeter drehen durfte. "Jetzt großartig etwas schön zu reden, bringt auch nichts", sagte Pal Dardai nach dem Spiel auf der Pressekonferenz. Mehr musste er nicht sagen.

Hertha im Niemansland aber einen Platz weiter oben

Gefragt hat Pal Dardai in den folgenden fünf Minuten auch keiner mehr. Das dürfte am Tabellenplatz der Berliner liegen, die mitten im Niemansland stehen, wie man die Plätze 9-11 der Tabelle gerne nennt. Dank der Augsburger 1:3 Niederlage gegen München rutschte die Hertha aber immerhin einen Platz nach oben, auf Rang zehn. Am kommenden Wochenende gastiert dann der arg Abstiegsgefährdete 1. FC Köln in Berlin. Sendung: rbb inforadio, 07.04.2018, 18 Uhr