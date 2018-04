Die Berliner Eisbären sind optimal in das Finale um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft gestartet. Mit 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) gewannen die Berliner am Freitagabend auswärts das erste Spiel der "Best of Seven"-Serie gegen Titelverteidiger München.

Gleich der erste Schuss war ein Treffer: Besser hätte das erste Finalspiel seit 2013 für die Eisbären nicht beginnen können. Bereits nach 70 Sekunden zappelte der Puck im Netz der Münchner. Daniel Richmond schlenzte von der blauen Linie, Mark Olver fälschte die Scheibe ab und nachdem Münchens Torhüter Danny aus den Birken sie nicht festhalten konnte, verwandelte Jamie MacQueen frei vor dem offenen Tor zum 1:0.