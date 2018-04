Bild: imago/Contrast

Eisbären schlagen Nürnberg knapp - Spiel der Sekunden

02.04.18 | 19:01 Uhr

In einer hart umkämpften Partie haben sich die Eisbären Berlin im dritten Playoff-Halbfinale gegen die Nürnberg Ice Tigers durchgesetzt. Gleich in drei Phasen des Spiels fielen die wichtigen Entscheidungen in wenig mehr als 20 Sekunden.



Eigentlich hat man in Berlin keine guten Erfahrungen gemacht mit Verlängerungen gegen Nürnberg. In der Hauptrunde gingen alle direkten Duelle verloren, drei davon erst nach der regulären Spielzeit. Auch im zweiten Halbfinalspiel in Nürnberg mussten sich die Berliner erst in der 77. Minute mit 2:3 geschlagen geben.

hintergrund imago/Sportfoto Zink / ThHa Overtime-Pleite gegen Nürnberg - Eisbären verlieren zweites Playoff-Halbfinale Kein einziges Spiel konnten die Berliner in dieser Saison in Nürnberg gewinnen: Und dabei bleibt es vorerst auch. In einer tempo- und chancenreichen Partie zeigten die Berliner einen starken Auswärtsauftritt, hatten aber in der Verlängerung das Nachsehen.

Eisbären früh im Glück

Um sich am Montag im dritten Spiel der Halbfinal-Serie nicht erneut in diese Situation zu bringen, wollten die Berliner das Spiel von Beginn an bestimmen. Früh setzten sie die Nürnberger unter Druck und nutzten einen Fehler der Gäste. Nürnbergs Marco Pfleger verlor den Puck hinter der eigenen blauen Linie. Marc Olver fing ihn ab und passte auf den in der Mitte mitlaufenden Riharts Bukarts (11.), der ohne Probleme zum 1:0 einschießen konnte. Gäste-Trainer Rob Wilson beschwerte sich bei den Schiedsrichtern – und das zu Recht. Denn Olver stand im Abseits, der Treffer hätte nicht zählen dürfen.

Berliner Schlittschuh sorgt für den Ausgleich

Hatten die Eisbären in dieser Situation das Glück auf ihrer Seite, wendete sich wenig später das Blatt. Die Nürnberger kamen mit einem Mann mehr auf dem Eis zum Schuss. Steven Reinprecht (14.) stocherte den Puck in Richtung Tor, wo er vom Schlittschuh des Berliner Verteidigers Richmond unglücklich ins Tor abgelenkt wurde.

Doppelschlag der Eisbären - doch Nürnberg kommt zurück

Zu Beginn des zweiten Drittels schockten die Berliner die Ice Tigers innerhalb von nur 22 Sekunden. Erst traf Louis-Marc Aubry (23.) zur erneuten Führung, wenig später erhöhte Marcel Noebels auf 3:1. Der Silbermedaillengewinner von Olympia behielt in der Unordnung vor dem Tor die Übersicht und schoss ohne Probleme zum 3:1 ein. Die Nürnberger reagierten mit einer Auszeit. Von nun an wurde die Partie ruppiger, die 14.200 Zuschauer sahen viele Strafzeiten und typisches Playoff-Eishockey. Das schien vor allem den Gästen wieder Auftrieb zu geben. Erst erzielte Reinprecht (28.) den Anschlusstreffer. Im Schlussabschnitt waren gerade einmal 26 Sekunden gespielt, als Nürnberg in Überzahl zum Ausgleich kam. Ein Schuss von Gilbert fälschte Yasin Ehliz (41.) noch ab.

Petersen macht das entscheidende Tor

Wie schon im zweiten Spiel ging es erneut in die Verlängerung. Diesmal waren jedoch die Berliner in der Anfangsphase das wachere Team. Nach nur 23 Sekunden zog Nick Petersen aus der Drehung ab, überraschte Nürnbergs Keeper Treutle und erzielte das Golden Goal. Ein Sieg für die Eisbären in der Verlängerung: Irgendwann hat eben jede Serie ein Ende. Durch das 4:3 führen die Berliner in der Best-of-Seven-Serie mit 2:1 und benötigen noch zwei Siege für den Einzug ins Playoff-Finale. Die nächste Partie findet bereits am Mittwoch um 19:30 Uhr in Nürnberg statt.



Sendung: Abendschau, 02.04.2018, 19:30 Uhr