Eishockey | 6:5 in München sichert weiteres Finalspiel - Long live MacQueen! Eisbären gewinnen in Verlängerung

22.04.18 | 18:19 Uhr

Was für ein Wahnsinn: Die Eisbären holen den so wichtigen Sieg im 5. Finalspiel gegen München in der Verlängerung. Lange hatten die Berliner den amtierenden Meister mit dem Rücken zur Wand. Der aber kam stark zurück - bis MacQueen zum Matchwinner wurde.

Im fünften Finalspiel der Deutschen Eishockeymeisterschaft haben die Eisbären Berlin einen wichtigen Auswärtssieg geholt. Sie bezwangen den amtierenden Meister Red Bull München auswärts mit 6:5 nach Verlängerung. Damit verkürzen die Eisbären in der Best-of-Seven-Finalserie auf 2:3 und können kommenden Dienstag in Berlin ausgleichen. Mit dem Rücken zur Wand nochmal die Wende schaffen, damit haben die Berliner Erfahrung. Am 22. April 2012 lagen die Berliner gegen die Adler Mannheim bereits aussichtslos mit 2:5 zurück, drehten erst die Partie und anschließend die Finalserie, um sich ihren 6. Titel zu sichern.

Finale der Deutschen Eishockey Liga Der Modus Das Finale um die deutsche Meisterschaft wird im Modus Best-of-Seven ausgetragen. Das Team, das zuerst vier Spiele gewinnt, wird Deutscher Meister. Weil Red Bull München nach der Hauptrunde auf dem ersten und die Berliner auf dem zweiten Tabellenplatz lagen, hat München das Heimrecht. Auf dem Weg ins Finale haben die Eisbären bereits Wolfsburg und Nürnberg geschlagen. München hat sich gegen Bremerhaven und Mannheim durchgesetzt.



Berlin gelingt der bessere Start

Und auch genau sechs Jahre danach, am 22. April 2018, standen die Berliner wieder kurz vor dem Aus. Nur mit einem Sieg konnten sie im Titelrennen bleiben, vor allem der Start ins Spiel sollte auswärts diesmal besser gelingen. Und tatsächlich präsentierten sich die Eisbären von Beginn an couragiert und nutzten - anders als zuvor - die Fehler der Münchner konsequent aus. Kapitän Andre Rankel (7.) und Thomas Oppenheimer (13.) brachten die Berliner früh mit 2:0 in Führung. Zwar gelang Macek (15.) der Anschlusstreffer, doch noch vor der Pause stellte Jamie MacQueen (18.) den Zwei-Tore-Abstand wieder her.



Münchner Anschlusstreffer lassen Eisbären kalt

Nach der Pause aber waren die Münchner wieder einmal eiskalt in der Chancenverwertung. Während eines Berliner Angriffs brach der Schläger von Eisbären-Verteidiger Kai Wissmann, das nutzten die Gastgeber sofort für einen Konter. Einen Schuss von Mauer konnte Eisbären-Goalie Petri Vehanen noch parieren, doch beim Nachschuss des Ex-Berliners Christensen (26.) war der Finne machtlos. Die Eisbären ließen sich davon aber erneut nicht beeindrucken und gaben die passende Antwort. Ausgerechnet in Überzahl, die bei den Berlinern in den Playoffs bisher überhaupt nicht funktionierte, gelang der nächste Treffer. Kapitän Andre Rankel (39.) schaltete im Gerangel vor dem Tor am schnellsten und traf zum 4:2.

James Sheppard verwandelt einen Penalty zur 5:4-Führung für Berlin

Trotz zehn Toren - Entscheidung fällt in der Verlängerung

Zu Beginn des Schlussabschnitts zeigten die Münchner, dass sie ihren dritten Meistertitel unbedingt zu Hause gewinnen wollten. Erneut Macek (42.) und Matsumoto (48.) brachten die Gastgeber wieder ins Spiel und glichen das Spiel aus. Doch nur 20 Sekunden später jubelten erneut die Berliner. James Sheppard (48.) wurde vor dem Tor gefoult und verwandelte einen Penalty zur erneuten Führung der Eisbären. In Überzahl hatten die Berliner die Chance, die Führung wieder auszubauen. Doch stattdessen fingen die Münchner die Scheibe ab, der von der Strafbank kommende Abeltshauser bediente Aucoin (55.), der zum erneuten Ausgleich traf.

MacQueen wird zum Matchwinner

Beim stand von 5:5 ging es in die Verlängerung - wo zunächst die Münchner die große Chance hatten, den Titel klarzumachen. Aber Aucoin (61.) traf vor dem leeren Tor den Puck nicht richtig. Stattdessen erzielte Jamie MacQueen (62.) den entscheidenden Treffer für die Berliner. Die Schiedsrichter bemühten den Videobeweis, entschieden aber nach kurzer Beratung auf Tor. "Wir haben unglaublich gut gespielt. München hat trotzdem immer wieder zurückgeschlagen. Wir haben uns davon nicht abbringen lassen, haben nie aufgegeben und uns das Spiel jetzt geholt", freute sich Kapitän Andre Rankel nach dem Spiel im Interview bei Telekom Sport. "Ich bin unglaublich stolz auf meine Jungs. Wir haben einen Riesenjob gemacht", ergänzte Trainer Uwe Krupp.



Chance zum Serien-Ausgleich am Dienstag

Am Dienstag um 19.30 Uhr haben die Eisbären in eigener Halle die Chance, die Serie auszugleichen und ein entscheidendes siebtes Spiel in München zu erzwingen. 2012 gewannen die Berliner nach ihrer furiosen Aufholjagd am Ende noch den Deutschen Meistertitel. Und vielleicht bringt der 22. April für die Eisbären auch in diesem Jahr wieder die Wende und schließlich das Happy End.