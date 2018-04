Nach Finalniederlage in München

Nach der Finalniederlage am Donnerstag in München hat Eisbären-Goalie Petri Vehanen in der Nacht zu Freitag auf Twitter sein Karriereende verkündet. "Alles fing Mitte der 80er Jahre an und irgendwann wurde aus meinem Hobby mein Beruf. Jetzt ist es Zeit, das Kapitel zu beenden."

Der 40-Jährige stand seit der Saison 2014/15 in der Deutschen Eishockeyliga bei den Eisbären unter Vertrag und blickt auf eine lange und erfolgreiche Eishockey-Vita zurück. Alles fing bei seinem Heimatclub Lukko Rauma an. Dort spielte der Finne von 1995 bis 1998 in der Profimannschaft, wechselte für eine Saison nach Norwegen und kehrte für weitere sechs Jahre nach Lukko zwischen die Pfosten zurück.

Es folgten 2005 die Stationen Mora IK in Schweden, Neftechimik Nischnekams in Russland und wieder Lukko Rauma in seiner finnischen Heimat. Nach einem kurzen Zwischenspiel im russischen Kasan kehrte Vehanen wieder zu seinem Heimatverein zurück, bevor er bei HC Lev Prag anheuerte. Seit 2014 hielt er dann den Eisbärenkasten sauber.

Zu Vehanens größten Erfolgen zählen ein Dritter Platz bei der WM 2008 und der WM-Titel 2011. Außerdem konnte der Finne mit Ak Bars Kasan 2010 den Gagarin-Pokal gewinnen.