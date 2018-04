Bild: Imago/T-F-Foto

Der Bann ist gebrochen. Im Jahr 2006 sichern sich die Eisbären den zweiten Titel in Folge. In der Finalserie lassen die Berliner der Düsseldorfer EG keine Chance und gewinnen mit 3:0. Zwei Spiele dürfen die Eisbären zu Hause im Wellblechpalast bestreiten, einmal müssen sie im alterwürdigen Stadion an der Brehmerstraße ran.