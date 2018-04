imago/Bernd König Bild: imago/Bernd König

Berlin führt in der Halbfinalserie mit 3:2 - Eisbären gewinnen Eishockey-Spektakel in der Overtime

06.04.18 | 23:18 Uhr

Schon wieder Overtime! Zum dritten Mal in dieser Halbfinalserie mussten Eisbären und Ice Tigers in die Verlängerung. Die Partie dreht sich so oft, dass den Zuschauern schwindlig werden konnte. Am Ende sorgte Olver für den erlösenden Treffer.



Zuhause ist es halt am Schönsten. Das haben die Eisbären Berlin am Freitagabend noch einmal untermauert: Mit 5:4 nach Verlängerung gewannen die Berliner ihr Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers. In der Best-of-Seven-Serie führen die Eisbären nun mit 3:2 und stehen vor dem Einzug ins Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Geradezu brüderlich hatten sich beide Teams zuvor die Siege geteilt, gewannen jeweils ihre Heimspiele. So ging es im fünften Duell beim Stand von 2:2 quasi bei null los. "Wir müssen unsere Torchancen einfach konsequenter nutzen, bei unseren vielen Möglichkeiten", hatte Kapitän André Rankel vor der Partie in der Arena am Ostbahnhof gesagt. Es sollte ein denkwürdiges, rasantes und eine völlig unvorhersehbares Duell werden.

Eisbären dominieren erstes Drittel

Die Eisbären machten eine richtig gute Partie in den ersten zwanzig Minuten, übernahmen von Beginn an die Kontrolle und ließen in der Defensive wenig bis gar nichts zu. Auch an Tormöglichkeiten mangelte es vor den ohrenbetäubenden Berliner Fans wieder nicht. Aber der Puck fand den Weg einfach nicht am abermals groß aufspielenden Nürnberger Torwart Niklas Treutle vorbei – bis zur 16. Minute. Nur wenige Momente zuvor hatten die Gäste nach einem Konter den Torjubel beinahe schon auf den Lippen, als praktisch im Gegenzug die Berliner in Person von Kai Wissmann und Jamie MacQueen genug vom Chancenvergeben hatten. Wissmann wurde stark frei gespielt und hielt einfach mal drauf. Im Gewusel vor dem fränkischen Kasten, hielt MacQueen seine Kelle rein und fälschte unhaltbar zur längst überfälligen 1:0-Führung ab.

Spielchen dreh dich - innerhalb von anderthalb Minuten

Im ersten Durchgang hatten die Gastgeber 39 Schüsse abgegeben, die Nürnberger nur dreizehn. Und auch im zweiten Abschnitt benötigten die Gäste nicht viele Anläufe um gefährlich zu werden. Drei Minuten waren nach der Pause vergangen, da schlug der Drittplatzierte der Hauptrunde eiskalt zu. Patrick Björkstrand nutzte freistehend einen von Keeper Petri Vehanen in die Mitte abgewehrten Schuss. Das 1:1 war, so sollte sich nur Sekunden nach dem Ausgleich herausstellen, ein Wirkungstreffer. Während die Eisbären noch grübelten, drehten die Franken die Partie komplett. Eisbären-Verteidiger Jens Baxman verlor den Puck in der neutralen Zone und schon ging es zu zweit auf Vehanen zu. Doch seinen mitgelaufenen Kollegen hätte der Nürnberger Brandon Segal gar nicht gebraucht. Der Flügelmann schloss selbst halb hoch ab und so war das Spiel innerhalb von anderthalb Minuten auf den Kopf gestellt. Die Begegnung wurde jetzt insgesamt aggressiver und hektischer. So knallte etwa Eisbären-Stürmer Thomas Oppenheimer nach einem Check mit voller Wucht mit dem Kopf gegen die Bande. Ein Raunen ging durch die Arena als der 29-Jährige zum Durchchecken in die Katakomben verschwand und später auch nicht wiederkam.

Das Spiel dreht sich erneut

Doch die Eisbären ließen sich in dieser Phase der Partie auch von der ruppigeren Gangart nicht aus dem Konzept bringen und nutzten ein Powerplay anderthalb Minuten vor der Drittelpause zum Ausgleich. Olympia-Silbermedaillengewinner Marcel Noebels fälschte eine von rechts scharf in die Mitte gespielte Hereingabe von Blake Parlett ohne große Nürnberger Gegenwehr in den Gäste-Kasten ab. Weil Spieledrehen den Akteuren auf dem Eis so viel Spaß zu machen schien, machten die Gastgeber im überlegen geführten letzten Drittel einfach damit weiter. Petersen legte sich seinen 3:2-Führungstreffer quasi selbst vor, in dem er den Puck hinter dem Nürnberger Gehäuse eroberte und auf Parlett ablegte, der kraftvoll draufhielt. Für den Nachschuss hatte sich Nick Petersen dann vor gegnerischen Kasten geschlichen und netzte ein (45.). Keine vier Minuten später setzte Abwehrmann Frank Hördler sogar einen drauf und knallte den Puck von der blauen Linie mit 128 km/h in die Maschen - 4:2.

Siegerstimme Mark Olver: "Wir hatten ein mittelmäßiges zweites Drittel. Im dritten waren wir dann besser. Es war ein verrücktes Spiel. Wir müssen aber insgesamt reifer und einfacher spielen."



Der nächste Dreh: Ausgleich, Overtime, Olver

Es hätte dreizehn Minuten vor dem Ende ein wunderbarer Schlusspunkt sein können. Aber dieses Spiel hatte mit den Zuschauern in der Arena anderes vor. Nach 55 Minuten verkürzten die Nürnberger wieder auf 4:3. Da Torschütze Leonhard Pföderl den Puck aber mit der Kufe ins Tor beförderte, wurde die Gültigkeit des Treffers minutenlang per Videobeweis überprüft, bevor er gutgegeben wurde. Die Wartezeit schien den Eisbären im Anschluss so gar nicht gut getan zu haben. Nur 34 Sekunden später glichen die Ice Tigers zum 4:4 aus: Eisbär Petersen verlor die Scheibe an Nürnbergs John Mitchell, der sich dann für rohe Gewalt entschied und den Puck Richtung Petri Vehanen drosch. Nach kurzem Pingpong zwischen linkem und rechtem Pfosten überquerte die Scheibe dann die Linie. Das hieß zum dritten Mal im fünften Play-Off-Aufeinandertreffen Verlängerung. Anstatt es in den ersten Minuten der Overtime dann ruhiger angehen zu lassen, spielten beide Mannschaften mit offenem Visier. Als sich alle in der Halle langsam auf einen sehr langen Abend einstellten, hatte Eisbären-Angreifer Mark Olver die Faxen dicke. Der Kanadier tankte sich durch die generische Abwehrreihe und versenkte den Puck unter der Latte - "Sudden Death". Der Treffer brachte nach elf Minuten die Entscheidung. Der dritte Heimsieg sicherte den Eisbären die 3:2-Führung in der Serie. Am Sonntag können die Eisbären in Nürnberg den Finaleinzug perfekt machen.