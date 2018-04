imago/O.Behrendt Video: rbb aktuell | 24.04. 2018 | Christian Dexne | Bild: imago/O.Behrendt

Eishockey | 5:3-Sieg gegen München bedeutet Spiel 7 im Finale - Eisbären schaffen historische Aufholjagd

24.04.18 | 21:52 Uhr

Einen 1:3-Rückstand im Finale aufholen: Das hat in der Geschichte der DEL noch nie eine Mannschaft geschafft. Bis jetzt. Die Eisbären bezwingen Red Bull München in der eigenen Halle klar mit 5:3 und erzwingen damit das alles entscheidende Spiel 7.



Die Eisbären Berlin haben auch Spiel 6 in der Finalserie gegen Red Bull München gewonnen. Die Berliner setzten sich in eigener Halle mit 5:3 gegen den amtierenden Meister durch. Damit ist die Best-of-Seven-Serie wieder ausgeglichen, 3:3. Nun kommt es zum alles entscheidenden 7. Finalspiel am Donnerstag.

Es ging direkt zur Sache

Der Berliner Jens Baxmann sagte unmittelbar vor dem Anpfiff der Partie "es wird direkt zur Sache gehen" und er hatte nicht zu viel versprochen. Die Eisbären kamen mit viel Dampf aufs Eis – ihnen war anzumerken, dass sie unbedingt das erste Heimspiel in der Serie gegen München gewinnen wollten. Bereits in der vierten Minute jubelten die Berliner nach einem Traumpass von Jonas Müller auf Louis-Marc Aubry. Müller passte haargenau von der blauen Linie in den Slot und Aubry schob den Puck aus kurzer Distanz gekonnt unter das Torgestänge. Aubry, mit 18 Scorerpunkten zweitbester Scorer der Playoffs, gab früh die Richtung vor. Kurz danach tankte sich Mark Olver zum Tor durch, konnte aber nicht zielgerichtet abschließen. Stattdessen hob er das Tor aus den Angeln und die Eismeister mussten das Gehäuse wieder ordentlich befestigen. Die knapp dreiminütige Pause verunsicherte die Eisbären, die direkt nach dem Bully den Ausgleich kassierten. Berlin schlief in der Abwehr, sie attackierten den Münchner Konrad Albeltshauser auf der rechten Seite viel zu spät und sein Schuss ins lange Eck rutschte Eisbären-Goalie Petri Vehanen durch. Der Ausgleich kam aus dem Nichts und schockte die Berliner. In einem sehr intensiven ersten Drittel – geprägt von vielen Zweikämpfen – waren die Gastgeber offensiv auffälliger, aber nicht zwingend genug. Doppeltes Glück hatten die Eisbären, als Steven Pinizzotto am starken Vehanen scheiterte und Yannic Seidenberg die Scheibe links am Tor vorbeilegte.

Blaupause im zweiten Viertel

Das zweite Viertel begann wie das erste – mit einem schnellen Tor für die Eisbären. James Sheppard setzte sich links gut durch und wollte Petersen am rechten Pfosten bedienen. Der Münchner Jason Jaffray grätschte aber dazwischen und fälschte ins eigene Tor ab (23.). Die Hausherren blieben dran, Olver musste sich wenig später dem Gäste-Torwart Aus den Birken beugen. Nach einer anfänglichen Druckphase der Berliner kamen die Münchner stärker auf. Florian Kettemer und Petri Vehanen fochten ein Privatduell aus - der Finne wuchs über sich hinaus und klärte zweimal sensationell gegen den Münchner. Mit seiner Ruhe hielt der Berliner Goalie den Traum vom siebten Finalspiel am Leben.

Berlin kann doch Powerplay

Gewohntes Bild im Schlussabschnitt: Nach nur 12 Sekunden brachte Jamie MacQueen die Berliner im Powerplay mit 3:1 in Front. Die Berliner kamen wieder sehr engagiert aus der Box und kontrollierten nun die Partie. Der geniale Konter von Daniel Fischbuch (45.) zum 4:1 war sinnbildlich für die Berliner Dominanz. Micki DuPont bediente Fischbuch, und der löffelte die Scheibe mit der Rückhand lässig in die Maschen. Berlin übernahm zunehmend die Spielkontrolle, aber München zeigte, warum man sie nie abschreiben sollte. Mads Christensen (58.) nutzte eine Nachlässigkeit von Vehanen aus und verkürzte auf 2:4. Doch André Rankel beendete die aufkommende Hektik nur 33 Sekunden später mit dem 5:2. Christensen gelang kurz vor Schluss nur noch Ergebniskosmetik, als er auf 5:3 stellte. Die Eisbären spielten mit einem Tick mehr Willen und Energie und sie wollten die Serie unbedingt ausgleichen. "Uns hat jeder abgeschrieben, nur wir haben daran geglaubt. Es ist Wahnsinn, wie wir zurückgekommen sind", sagte Martin Buchwieser bei der Telekom nach dem Spiel.

Showdown am Donnerstag in München

Nun gibt es den ultimativen Showdown am Donnerstag um 19:15 Uhr in München. Nach einem 1:3-Rückstand glich Berlin die Serie aus und will sich nun den achten Meistertitel schnappen. Bisher gelang es nur einem Team nach einem 1:3-Rückstand eine Serie zu drehen. Die Frankfurt Lions schafften gegen Iserlohn vor zehn Jahren das Comeback – und genau das haben auch die Eisbären vor. Sendung: rbb aktuell, 24.04.2018, 21:45 Uhr