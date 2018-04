Bild: imago sportfotodienst

2:4-Niederlage im vierten Spiel der DEL-Finalserie - Eisbären Berlin verlieren erneut gegen EHC München

20.04.18 | 22:33 Uhr

Und wieder wäre deutlich mehr drin gewesen: Die Eisbären Berlin haben das vierte Finalspiel gegen München verloren - vor allem, weil sie ihre Chancen und die Powerplays nicht nutzten. Die Gäste schlugen wiederum in den richtigen Momenten zu.



Die Eisbären Berlin haben im Finale um die Deutsche Meisterschaft unglücklich das vierte Playoffspiel veloren. Sie unterlagen am Freitag effektivenMünchnern mit 2:4 (1:1, 2:1, 1:0). Die vierte Finalpartie zwischen den Eisbären Berlin und dem EHC München trug schon im Vorfeld einen fetten Stempel: Matchpuck oder Ausgleich. Die Eisbären standen in eigener Arena mächtig unter Druck. Mit einer weiteren Niederlage der Berliner hätten die Münchner bereits in zwei Tagen die Möglichkeit, sich den Meistertitel zum dritten Mal in Folge zu sichern. Beste Voraussetzungen und ein Versprechen zugleich: Es sollte ein spannendes, emotionales Duell werden. Und schon in den Anfangsminuten hielten beide Teams Wort. Wie in den drei vorangegangenen Partien dieser Serie, verlief fast jeder Zweikampf am Rande der Legalität. "Stabilität zeigen" hatte Eisbären-Youngster Jonas Müller vor dem Spiel gefordert und das war auch dringend nötig, gegen giftige Bayern.

Eisbären überlegen, aber zu verschwenderisch

Die Eisbären in weinroten Trikots, die in dieser Finalserie bislang noch gar nicht zum Einsatz gekommen waren, schien der Druck weniger zu lähmen als zu beflügeln. Schon in der sechsten Minute stand auf einmal Eisbären-Stürmer Rihard Bukarts frei vor dem Münchener Keeper Danny aus den Birken. Der Berliner Lette scheiterte mit seinem Tunnelversuch zwar zunächst noch, bekam aber den Abpraller und schob mit großer Übersicht und Ruhe rüber auf Jamie MacQueen, der gekonnt ins lange Eck einnetzte. Spätestens der frühe Treffer war der Auftakt eines Berliner Sturmlaufs: Wie entfesselt attackierten die Gastgeber den gegnerischen Kasten, Keeper aus den Birken musste immer wieder in letzter Sekunde retten. Der einzige Vorwurf, den man dem Tabellendritten der Hauptrunde machen musste: Sie bauten die Führung nicht aus. Und ja, die unfaire und ungeliebte Mutmaßung "wer vorne die Chancen nicht nutzt, der wird hinten bestraft", sie sollte sich nur Minuten später bewahrheiten.

So lief Spiel drei imago/Sven Simon Eishockey | Red Bull München in Führung - Eisbären verpatzen Spiel mit Strafzeiten und Fehlpässen Die Eisbären unterlagen in München gegen Titelverteidiger Red Bull München mit 4:1. München ist damit nach dem Fehlstart im Finale der DEL wieder souverän in der Spur. Wenn Berlin sich nicht etwas einfallen lässt, könnte am Sonntag schon alles entschieden sein.





München mit meisterlicher Chancenverwertung

Aus dem absoluten Nichts fiel der Ausgleich: Der sehr auffällige Nationalspieler Yannic Seidenberg bekam zu viel Freiraum, fackelte nicht lang und zog ab. In seinen Schuss hielt Maximilian Kastner den Schläger rein und fälschte unhaltbar ab (12. Minute). Der Ausgleich ein echter Wirkungstreffer. Die Gäste übernahmen jetzt die Initiative, etwas Zählbares kam aber bis zur ersten Drittelpause nicht mehr heraus. Atypisch für diese spektakuläre Finalserie, passierte in den ersten Minuten des zweiten Abschnitts wenig. Bis zum Auftritt von Eisbären-Flügelmann Nick Petersen. Der 28-Jährige schnappte sich das Spielgerät, umkurvte den gegnerischen Kasten von hinten und zog so drei Münchner Spieler auf sich. Und dann wartete er. Und wartete. Eine gefühlte Ewigkeit schien zu vergehen und man mochte dem Kanadier schon zuschreien "mach irgendetwas", bis sich der perfekte Moment auftat und er den Puck zentimetergenau auf Sean Backman herüberlegte. Der musste nur noch einschieben. Im Anschluss war die Partie wie wachgeküsst. Es ergaben sich wieder Torchancen auf beiden Seiten, Nick Petersen beispielsweise traf nur den Pfosten. Beide Torhüter rückten immer wieder in den Fokus. Fünf Minuten vor der Pause schlug dann der personifizierte Eisbären-Final-Schreck zu. Jonathan Matsumoto wurde von seinem Kollegen Pinizzotto bedient und netzte auch im vieren Duell dieser Serie ein. Wieder veränderte der Ausgleich die Gemengelage in der Partie und konsequenterweise traf der beste Mann auf dem Eis, Yannic Seidenberg, zur Münchener Führung (39.).

Hitziges Schlussdrittel bringt Entscheidung

Das Schlussdrittel wurde dann noch hitziger, als es die Partie ohnehin schon war. Immer wieder gerieten Spieler beider Teams aneinander. Eines der größten Mankos der Berliner neben der mangelhaften Chancenverwertung: Sie konnten aus keiner Überzahl zählbaren Nutzen ziehen. Das Team von Trainer Uwe Krupp warfen gegen Ende dann alles nach vorne und kassierten hinten die Entscheidung. Der Münchner Dominik Kahun traf und sorgte dafür, dass die Gäste eine Hand am Pott haben. "Wir haben über 60 Minuten gut gespielt. Aber wenn man kein Powerplay richtig nutzt, dann kann man kein Spiel gewinnen" resümierte ein enttäuschter Eisbär Jonas Müller. "Wir müssen einfach die Kleinigkeiten besser machen", schob er noch nach. Am Sonntag können die Münchner in eigener Halle die dritte Meisterschaft in Folge perfekt machen. Sendung: rbb aktuell, 20.04.2018, 21:45 Uhr