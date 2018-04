imago/Sportfoto Zink Video: Abendschau | 08.04.2018 | Simon Wenzel | Bild: imago/Sportfoto Zink

Sieg gegen Nürnberg Ice Tigers - Eisbären Berlin erreichen DEL-Finale

08.04.18 | 17:32 Uhr

Die Eisbären Berlin haben zum zehnten Mal das Finale in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) erreicht. Bei den Nürnberg Ice Tigers gewannen die Eisbären das sechste Spiel der Halbfinal-Serie mit 3:2 und damit die Serie mit 4:2. Im Finale wartet Meister München.

Die Eisbären Berlin haben ihren ersten Matchball genutzt und sind erstmals seit 2013 wieder in das Finale der DEL eingezogen. Das Team von Chefcoach Uwe Krupp gewann das sechste Spiel bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) und konnte die Serie dadurch mit 4:2 Siegen für sich entscheiden. Nun müssen die Eisbären gegen Titelverteidiger München ran.

Sheppard mit Glück

In der ausverkauften Nürnberger Arena entwickelte sich von Anfang ein intensives Spiel mit einigem Körpereinsatz. Vor allem die Berliner fielen in der Anfangsphase mit einigen überharten Aktionen auf. So legte Eisbär James Sheppard seinen Gegenspieler Dane Fox schon nach 50 Sekunden aufs Eis und verletzte ihn am Knie, Sheppard kam aber um eine mögliche Spieldauerstrafe herum.

Stimmen zum Spiel André Rankel (Eisbären-Kapitän): "Das war eine der härtesten Serien, die ich je gespielt habe"

Uwe Krupp (Eisbären-Trainer): "Was ich gesehen habe, war Werbung für das Eishockey"

Kurz darauf nutzten die Franken eine 4:3-Überzahl zum Führungstreffer. Einen Schlagschuss von Oliver Mebus ließ Eisbären-Keeper Petri Vehanen prallen, Yasin Ehliz setzte stark nach und stocherte den Puck über die Linie. Zwei Spielminuten später besorgte Frank Hördler den überraschenden Ausgleich. Hördlers eigentlich harmlosen Schlenzer ließ Nürnbergs Torwart Niklas Treutle durch seine Schoner rutschen. Nach dem Ausgleich kamen die Eisbären besser ins Spiel und konnten einige Chancen kreieren, doch Jamie MacQueen und Mark Olver scheiterten.

Böser Check gegen Müller

Im zweiten Drittel hatten die Eisbären das Spiel zunächst im Griff und kombinierten sich immer wieder vielversprechend vor den Nürnberger Kasten. Wirkliche Gefahr sprang dabei aber erst heraus, als Jens Baxmann den Puck nach 27 Minuten an die Latte des Nürnberger Tores schaufelte. Die Ice Tiger reagierten gereizt und versuchten, mit Härte zurück ins Spiel zu finden. David Steckel übertrieb es damit allerdings, als er den Berliner Jonas Müller mit voller Wucht an der Bande checkte. Müller ging benommen zu Boden und Steckel mit einer Spieldauerstrafe vom Eis.

So lief Spiel 5 imago/Bernd König Berlin führt in der Halbfinalserie mit 3:2 - Eisbären gewinnen Eishockey-Spektakel in der Overtime Schon wieder Overtime! Zum dritten Mal in dieser Halbfinalserie mussten Eisbären und Ice Tigers in die Verlängerung. Die Partie dreht sich so oft, dass den Zuschauern schwindlig werden konnte.

Kurz darauf brachte Leo Pföderl die Ice Tiger wieder in Führung, als der Nationalspieler mit einem satten Schuss eine Lücke zwischen Pfosten und Vehanen fand. Doch wie schon im ersten Drittel hielt die Führung nur kurz. Über rechts zog MacQueen Richtung Tor und überlistete Treutle mit einem präzisen Schuss ins lange Eck.

Im letzten Drittel taten sich beide Teams schwer, gute Gelegenheiten herauszuspielen. So dauerte es bis zur 57. Minute, ehe Olver der Siegtreffer gelang. Schon am Freitag avancierte der Kanadier mit seinem Siegtreffer in der Overtime zum Matchwinner.

Größter Erfolg seit 2013

Für die Eisbären ist das Erreichen der Finalserie der größte Erfolg seit der Meisterschaft 2013. Die Serie gegen den amtierenden Meister München beginnt am Freitag (19.30 Uhr) in der bayerischen Landeshauptstadt. Spiel 2 steigt am nächsten Sonntag in der Mercedes-Benz-Arena. Nürnberg dagegen scheiterte zum dritten Mal nacheinander im Playoff-Halbfinale.