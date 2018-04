Eishockey-Länderspiel in Berlin

Die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen gegen Frankreich gewonnen. Im gut gefüllten Wellblechpalast in Hohenschönhausen, der ehemaligen Spielstätte der Eisbären Berlin, bezwang die DEB-Auswahl Frankreich mit 2:1, brauchte dafür aber die Verlängerung. Am Donnerstag hatte das Team von Bundestrainer Marco Sturm die Franzosen im ersten Testspiel in Wolfsburg mit 7:1 besiegt.