Erste Heimniederlage in den Playoffs

Die Eisbären Berlin haben in der Finalserie der Deutschen Eishockey-Liga den Ausgleich kassiert. Zwei Tage nach dem Auswärtssieg beim EHC München verloren die Eisbären am Sonntag zu Hause gegen den Titelverteidiger mit 4:5.

Die Eisbären Berlin haben das zweite Spiel in der Finalserie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft verloren. Zwei Tage nach dem Auswärtssieg beim EHC München unterlagen die Hauptstädter am Sonntag zu Hause gegen den Titelverteidiger mit 4:5 (1:2,1:3,2:0).

Fünf Jahre ist es her, dass die Eisbären zuletzt im Finale standen – und den Titel holten. Nach dem gewonnenen Auftakt warnten die Berliner vor zu viel Euphorie. "Wir werden sofort zurückkommen", hatte Münchens Coach und Ex-Eisbären-Trainer Don Jackson vor dem zweiten Aufeinandertreffen prophezeit.

Die Eisbären erarbeiteten sich weitere Chancen, aber wieder einmal offenbarte sich die Schwachstelle der Berliner: das Überzahl-Spiel. Während sich der Rekordmeister schwer tat, seine personelle Überzahl effektiv auszuspielen, machten es die Münchner deutlich besser. Steve Pinizzotto (19.) brachte den Favoriten vor der Pause im Powerplay wieder in Führung.

Der Finne beendete daraufhin seinen Arbeitstag, für ihn kam der junge Marvin Cüpper ins Tor. Und der hatte im Schlussabschnitt nur noch wenig zu tun.

Stattdessen waren die Berliner offensiv nun wieder präsenter. Sean Backman ließ die Hoffnung bei den Eisbären mit einer sehenswerten Einzelleistung noch einmal aufkeimen. Er setzte sich allein gegen die Münchner durch und setzte den Puck aus spitzem Winkel unter die Latte.

In den Schlussminuten gingen die Gastgeber volles Risiko und ließen ihren Torwart zugunsten eines sechsten Feldspielers auf der Bank. Und tätsächlich erzielte Nick Petersen (60.) den Anschlusstreffer zum 4:5. In den letzten Sekunden bot sich für die Berliner sogar noch die Chance zum Ausgleich, aber die Aufholjagd kam zu spät. "Ein paar Minuten mehr und wir hätten vielleicht den Ausgleich gemacht", so Eisbären-Verteidiger Kai Wissmann.