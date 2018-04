Energie Cottbus hat auch sein Nachholspiel in Berlin relativ mühelos gewonnen - die Tabellenführer siegten am Mittwochabend mit 2:0 bei Hertha BSC II. Beide Mannschaften könnten sich an diesen Spielrhythmus so langsam gewöhnen: Noch vor wenigen Tagen spielten die Herthaner zu Hause gegen Auerbach (1:1) und Cottbus musste am Sonntag in Babelsberg (0:1) ran. Wegen des langanhaltenden Winters und der damit verbundenden schlechten Platzverhältnisse ist der Spielplan im Frühling eng.