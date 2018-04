Fußball-Regionalligist Energie Cottbus muss für den Rest der Saison auf Benjamin Förster verzichten. Wie die Lausitzer am Dienstag mitteilten, wurde der 28-jährige Angreifer an der Leiste operiert. Der Eingriff sei bereits vor den Osterfeiertagen erfolgt. Die Rehabilitationszeit werde mehrere Wochen umfassen, hieß es.



Förster hatte nach einem Syndesmosebandriss im Sprunggelenk erst zu Jahresbeginn sein Comeback gegeben. Seitdem klagte er immer wieder über Schmerzen im Beckenbereich. Untersuchungen ergaben einen Riss in der Leiste. In nur drei Regionalliga-Partien steuerte er zwei Treffer bei.