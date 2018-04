imago/Björn Draws Bild: imago/Björn Draws

De Freitas und Viteritti treffen - Energie Cottbus siegt verdient, aber unspektakulär

29.04.18 | 15:45 Uhr

Energie Cottbus gewinnt ein Spiel bei Viktoria Berlin, bei dem das Wetter über weite Strecken das größte Highlight war. Die Berliner konnten nicht, die Cottbuser wollten nicht. So beschränkte sich der Sommerkick auf wenige Höhepunkte, die es aber in sich hatten.



"Ich werde keine Spielchen spielen", hatte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz vor dem Endspurt der Regionalliga Nordost gesagt. Trotz bereits eingetüteten Meistertitels wolle er seine besten Kicker im Rhythmus halten und nicht etwa schonen – zu wichtig seien die kommenden Wochen für die Lausitzer. Mit dem Landespokalfinale beim SV Babelsberg (21. Mai) und natürlich den Aufstiegs-Relegationsspielen (24. Mai und 27. Mai) hat Energie Cottbus große Aufgaben vor der Brust. Gesagt, getan: Beim Auswärtsspiel gegen den Tabellen-13. Viktoria 1889 bot Wollitz also alles auf, was Rang und Namen hat. Energie-Kapitän Marc Stein rückte nach auskuriertem Infekt zurück in die Anfangself und der war dann gleich für eines der ersten "Highlights" verantwortlich. Einen sehr ungenauen langen Berliner Offensivball nahm der Innenverteidiger in aller Seelenruhe an und lupfte die Kugel lässig über den heranrasenden Viktoria-Stürmer Justin Hippe, der ins Leere lief. Ein kurzes Raunen ging durch das mit 1.024 Zuschauern gut gefüllte Stadion Lichterfelde.

Mehr zum Thema imago/Björn Draws Aufstieg oder weiter vierte Liga - Welchen "Plan B" hat eigentlich Energie Cottbus? Dass Cottbus um den Aufstieg in die dritte Liga spielen wird, steht fest. Fest steht auch, dass es gegen den Meister der Regionalliga Nord gehen wird. Doch was passiert, wenn Energie den Aufstieg verpasst? Gibt es einen "Plan B"? Von Andreas Friebel

Chancenarmut und Stückwerk in Lichterfelde

Dass so eine Aktion, wie die von Marc Stein, als eines der Highlights der ersten Halbzeit in Erinnerung bleibt, sagt eine ganze Menge über den Unterhaltungswert der Partie aus. Der Tabellenführer übernahm natürlich schnell die Spielkontrolle, war technisch überlegen und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Doch zwingende Chancen konnte sich Energie nur ganz selten herausspielen. Energie-Toptorschütze Streli Mamba bekam beispielsweise die Kugel von Kevin Weidlich in den Fünfmeterraum serviert, doch bei der schlampigen Ballannahme sprang das Spielgerät zu weit vom Fuß weg und die Chance war verpufft. Böse Zungen würden jetzt behaupten, das sei ebenfalls eine bezeichnende Szene für die ersten 45 Minuten der Cottbuser gewesen. Viktoria auf der anderen Seite machte seine Sache gut. Die weiterhin abstiegsgefährdeten Gastgeber, die mit großen Erwartungen in die Saison gestartet waren, standen über weite Strecken sicher in der Defensive und ließen wenig zu. Ohne zu großes Risiko zu gehen, setzten sie dann vereinzelt auch in der Offensive Akzente. Die erste echte Großchance des Spiels hatten dann auch die "Himmelblauen", als nach einem Freistoß Routinier Umit Ergidi allein vor dem Lausitzer Kasten auftauchte. Der Ball rutschte ihm aber über den Spann und ging weit am Gehäuse vorbei.

Energie eiskalt im zweiten Durchgang

So entwickelte sich in der Hauptstadt ein mauer Sommerkick, bei dem das Sehenswerteste der strahlend blaue und wolkenlose Himmel über Lichterfelde war. Gemessen an den immer hektischeren und wütenderen Gesten am Spielfeldrand, empfand das Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz ähnlich. Der 52-Jährige schien seinen Spielern in der Kabine ordentlich die Meinung zum Gezeigten gegeigt zu haben, denn die Lausitzer kamen mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff bekam Streli Mamba auf der rechten Außenbahn die Kugel, ließ zwei Gegenspieler mit einer Kombination aus technischer Finesse und körperlicher Stabilität stehen und spielte den Ball zentimetergenau in die Mitte. Marcelo de Freitas sagte artig Danke und schob mühelos zur insgesamt natürlich verdienten Führung ein.

Im Verlauf der zweiten Halbzeit pendelte sich die Partie wieder ein. Die Gastgeber aus Berlin konnten nicht mehr tun, Energie musste nicht. So kam es immer wieder zu Halbchancen, die jedoch weder den Trainern noch den Zuschauern wirklich den Atem stocken ließen. Insgesamt lief der Ball bei den Gästen aber deutlich besser als im ersten Abschnitt. Mit der Führung im Rücken boten die Lausitzer ein paar technische Kabinettstückchen: Mal ließ Maximilian Zimmer zwei Gegenspieler mit der berühmten Zidane-Drehung stehen, mal spielte de Freitas den Ball mit der Hacke auf Weidlich weiter. Den Höhepunkt hoben sich die Cottbuser aber für die 77. Minute auf. De Freitas spielte einen langen Diagonalball an die Strafraumkante, wo Fabio Viteritti seinem Gegenspieler entwischte. Von da lupfte er die Kugel per Direktabnahme über den etwas zu weit vor dem Tor postierten Viktoria-Keeper in die Maschen. Ein Treffer aus der Kategorie Traumtor. Es war der Schlusspunkt einer torchancenarmen Partie, die Energie Cottbus am Ende ungefährdet gewann. Es war der 26. Saisonsieg für die Lausitzer, Viktoria muss mit wiederum nur drei Punkten Vorsprung auf einen Abstiegs-Relegationsplatz weiter zittern. Sendung: rbb um6, 29.04.2018, 18 Uhr