Bild: imago/ Beyer

Auswärtsspiel bei Schlusslicht Luckenwalde - Energie steht ganz knapp vor der Meisterschaft

17.04.18 | 17:11 Uhr

Am Mittwoch könnte sich Energie Cottbus die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost sichern. Der letzte Schritt zum Titel wäre beim Auswärtsspiel in Luckenwalde möglich. Cottbus braucht nur noch einen Sieg beim Schlusslicht. Von Andreas Friebel rbb|24 überträgt das Spiel am Mittwoch ab 18.55 Uhr im Livestream.

Wer immer noch nicht glaubte, dass Claus-Dieter Wollitz nicht auf die Tabelle schaut, wurde am Montag eines Besseren belehrt. Erst seine Spieler klärten den Cottbuser Coach am Montag vor dem Training darüber auf, dass die Meisterschaft nur noch einen Sieg entfernt ist. "Ich hatte wirklich geglaubt, das dauert noch etwas. Vielleicht bis zum Spiel beim BFC Dynamo. Dass es jetzt schon am Mittwoch passieren kann, ist umso schöner."

Energie steuert auf einen Rekord zu

Fünf Spieltage vor Saisonende haben die Lausitzer 73 Punkte auf der Habenseite. Sie steuern damit auf einen Liga- und einen Klubrekord zu. Mehr als 77 Zähler (FSV Zwickau in der Saison 2015/16) hat in der viertklassigen Regionalliga Nordost noch keine Mannschaft geschafft. Selbst RB Leipzig gelangen in der Aufstiegssaison nur 72 Punkte. 2012/13 bestand die Liga aber nur aus 16 Teams. Rekordverdächtig ist aber auch der Zeitpunkt, zu dem die Meisterschaft fix sein könnte. Selbst in der legendären Aufstiegssaison 1996/97 stand Energie erst nach 30 Spielen als Meister fest - in der damals noch drittklassigen Regionalliga Nordost.

Der Relegationsgegner steht noch nicht fest

"Ich will uns nicht mit der Meistermannschaft von 1997 vergleichen. Damals herrschten in Cottbus ganz andere Bedingungen. Die sind mit dem, was wir heute zur Verfügung haben, nicht vergleichbar. Wir können uns nicht mit diesem Team auf eine Stufe stellen, das steht uns nicht zu", sagte Wollitz am Dienstag. Doch wie vor fast 30 Jahren muss sich Energie nach der Meisterschaft durch zwei Relegationsspiele kämpfen. 1997 war es Hannover, das auf dem Weg in die zweite Bundesliga bezwungen wurde. 2018 steht der Gegner noch nicht fest. Die zweiten Mannschaften von Hamburg und Wolfsburg sind noch gut im Rennen. Aber auch Flensburg spielt in der Regionalliga Nord um den Titel mit.

Wollitz: Entscheidung soll in Luckenwalde fallen

Die Spielbeobachtungen haben längst begonnen. Doch über die möglichen Gegner will Wollitz noch nicht reden. Für ihn zählt zunächst nur das Auswärtsspiel in Luckenwalde. Das Schlusslicht der Liga hat bislang nur einen Sieg geholt und wird nach der Saison absteigen. Cottbus verlor hingegen nur ein Mal. "Wir werden am Mittwoch alles dafür tun, um Meister zu werden. Deshalb spielt meine beste Elf. Am Sonntag gegen Nordhausen wird es dann deutlich schwieriger zu gewinnen. Deshalb soll die Entscheidung in Luckenwalde fallen", sagt der Energie-Trainer. Wollitz warnt aber trotzdem vor dem abgeschlagenen Schlusslicht. "Wenn wir so auftreten wie am vergangenen Sonntag in der ersten Halbzeit gegen Fürstenwalde, wird es schwer." In der zweiten Hälfte ließ Cottbus mit der Doppelspitze Streli Mamba und Kevin Scheidhauer dem Gegner aber kaum noch eine Chance. Mit dieser taktischen Ausrichtung will Wollitz dann auch in Luckenwalde antreten auf dem Weg zur Meisterschaft im Rekordtempo.