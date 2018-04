Eigentlich wollte der Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz am Dienstagmittag über das nächste Regionalliga-Spiel bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC reden. Doch kurz vor Beginn der Pressekonferenz ereilte den Coach die Info, dass das Brandenburger Landepokalfinale beim SV Babelsberg 03 nicht verlegt wird. Der regionale Fußballverband lehnte den Antrag ab. Energie muss also drei Tage vor dem möglichen ersten Aufstiegsspiel noch im Pokal ran. "Nicht nachvollziehbar", schimpfte Wollitz.

Im Kern ging es aber darum, dass der Fußball-Landesverband wenig Interesse hatte, sich vom "Tag der Amateure" zurückzuziehen. Am 21. Mai sollen alle Landespokal-Finals in der ARD per Konferenz übertragen werden. Da wollte der Brandenburger Verband offenbar nicht ausscheren. Weshalb die Sicherheitslage bei diesem Brandenburg-Derby an einem Pfingstmontag weniger brisant sein soll, als an einem Samstag erschließt sich hingegen nur schwer.

Das Anliegen der Cottbuser klang durchaus plausibel: Weil am 24. Mai das erste Relegationsspiel um den Aufstieg in die Dritte Liga gegen den Nordmeister stattfindet, wollten die Lausitzer schon ein paar Tage früher spielen. Am Dienstagmittag dann aber die Entscheidung. Nach einer Gesprächsrunde zwischen Fußball-Landesverband, dem SV Babelsberg und Energie Cottbus wurde der Antrag abgelehnt. In der offiziellen Begründung ist von organisatorischen Gründen und Sicherheitsbedenken der Polizei die Rede.

"Da muss man mir nicht mit einer Märchenstunde kommen und etwas von der Polizei erzählen. Das glaube ich nicht", sagte Wollitz. Der zudem die Frage aufwarf, weshalb im vergangenen Jahr nur 17 von 21 Landespokalspielen am "Tag der Amateure" ausgetragen wurden. Wollitz kritisierte aber nicht nur den Verband. Zumindest indirekt unterstellte er den Babelsbergern, kein Interesse an einer Verlegung gehabt zu haben. "Da muss man so ehrlich sein und sagen, dass man am 21. Mai eine größere Chance auf einen Sieg hätte, weil sich Cottbus auf die Relegationsspiele konzentrieren wird. Aber das werden wir nicht. Ich schicke am 21. die beste Kapelle ins Spiel, die ich habe."



Und einmal in Fahrt kritisierte der Cottbuser Trainer auch erneut den Ausschluss der Gäste-Fans beim Derby am vergangenen Sonntag. Nach den schweren Ausschreitungen vor einem Jahr, durften diesmal keine Energie-Anhänger ins Stadion. Stattdessen hing im Gästeblock ein Banner mit dem Slogan "Nazis raus aus unseren Stadien". Dass damit unterschwellig pauschal alle Cottbuser Fans in die rechte Ecke gestellt würden, gehöre sich nicht, so Wollitz. "Ich arbeite nicht bei einem rechtsradikalen Klub. Ich arbeite beim FC Energie, der Werte vermittelt. Der mehr Respekt verdient hat. Dem aber jeden Tag mit dem Vorschlaghammer ins Gesicht geschlagen wird", verdeutlichte Wollitz seinen Standpunkt.

Nachdem sich am Sonntag die Spannungen zwischen Babelsberg und Cottbus etwas abgebaut hatten, könnten sie vor dem Finale in sechs Wochen wieder zuzunehmen. Schuld daran trägt aber auch der Landesverband, weil er am Termin für das Finale festgehalten hat. Selbst bei der Aussicht, demnächst möglicherweise wieder einen Drittligisten zu haben.