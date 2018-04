Bild: imago/ Beyer

Vor Heimspiel gegen Nordhausen - Die Zeit der lockeren Zügel ist bei Energie Cottbus fast vorbei

20.04.18 | 17:13 Uhr

Die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost hat Energie Cottbus schon gesichert. Die Vorbereitung aufs nächste Spiel hat Trainer Wollitz deshalb kurzerhand verschoben. Aber vorbei ist die Saison für sein Team noch lange nicht. Von Andreas Friebel

Der einzige, der am Freitag im Stadion der Freundschaft lief, war der Rasensprenger. Nachdem die Meister-Party offenbar doch etwas feuchtfröhlicher wurde als zunächst gedacht, verlängerte Trainer Claus-Dieter Wollitz den Sonderurlaub - der eigentlich nur für einen Tag gedacht war. Erst am Samstag beginnt nun die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Nordhausen (Sonntag, 13:30 Uhr). "Nachdem am Mittwoch das eine oder andere Bier getrunken wurde, gab es dann noch mal Verhandlungen mit dem Spielerrat. Die haben das dann ganz geschickt gemacht, so dass ich nicht nein sagen konnte", so der Cottbuser Coach. Die Vorbereitung auf das Topspiel gegen den Tabellendritten ist damit stark verkürzt. Nach einer schweren und anstrengenden Saison zeigt sich Wollitz noch etwas großzügig. Aber mit den lockeren Zügeln ist es ab Samstag vorbei. Wobei sich bereits am Freitag abzeichnete, dass der Cottbuser Coach etwas experimentieren wird. Sowohl gegen Nordhausen, als auch beim Gipfeltreffen gegen den Tabellenzweiten BFC Dynamo (Mittwoch 19 Uhr) wird er das Personal etwas rotieren lassen. Drei, vier Akteure, die zuletzt wenige Einsätze hatten, dürfen dann zeigen, was in ihnen steckt. "Wir wollen nichts verschenken. Aber auch diese Jungs brauchen Einsätze. Auch sie haben Anteil an unserer phantastischen Saison."



Der Cottbus-Trainer will die Anspannung hoch halten

Doch schon nach der Partie beim BFC Dynamo schalten die Lausitzer wieder in den "Normalmodus". Denn Viktoria Berlin, Altglienicke und der FC Oberlausitz kämpfen noch mehr oder weniger um den Klassenerhalt. "In dieser Saison werden mehr Teams absteigen als vergangenes Jahr. Deshalb müssen wir einen fairen Wettbewerb garantieren", so Wollitz am Freitag. "Bei Dynamo oder Nordhausen passiert nichts mehr, da darf dir auch mal was durchrutschen. In den anderen Spielen aber nicht." Doch auch mit Blick auf das Landespokal-Finale (21. Mai) und die beiden Aufstiegsspiele (24. und 27. Mai) will der Cottbus-Trainer die Anspannung hoch halten.

Erst Mitte Mai könnte feststehen, wer Relegationsgegner wird

Unterdessen wird es immer wahrscheinlicher, dass Weiche Flensburg der Relegationsgegner wird. Die Norddeutschen sind wieder Spitzenreiter der Regionalliga Nord und haben noch zwei Nachholspiele zu bestreiten. Vier Mal hat der Cottbuser Stab Flensburg inzwischen live gesehen. "Wir wollen nichts dem Zufall überlassen", sagt Claus-Dieter Wollitz. Allerdings liegen auch die zweiten Mannschaften von Hamburg und Wolfsburg sehr gut im Rennen, weshalb die Lausitzer auch auf diese Teams immer wieder schauen. Es ist möglich, dass erst am letzten Spieltag Mitte Mai klar ist, wer denn nun der Cottbuser Gegner wird. Solange will Energie aber nicht mehr mit dem Kartenverkauf für das "Spiele der Spiele" warten. Seit die Meisterschaft sicher ist, gibt es in der Geschäftsstelle eine große Nachfrage nach Tickets für das Heimspiel am 27. Mai. Die Lausitzer wollen nun Anfang Mai mit dem Vorverkauf starten und haben schon ein humorvolles Spielankündigungs-Plakat entworfen. Auf dem steht: Relegationsspiel zum Aufstieg in die dritte Liga - gegen "wen auch immer".