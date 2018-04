Bild: imago/WEREK

Franziska van Almsick wird 40 - Berliner Göre, Teenie-Star, Comeback-Meisterin

05.04.18 | 08:30 Uhr

Ein Wunderkind wollte Franziska van Almsick nie sein - obwohl sie der Schwimm-Elite schon mit 14 Jahren davonschwamm. In ihrem Sport hat sie alles erreicht, bis auf den Olympiasieg. Am Donnerstag wird sie 40 Jahre alt. Von Dennis Wiese



Da saß sie, die 14-jährige "Franzi" aus Berlin-Treptow: brauner Lockenkopf, herausfordernder Blick und eine übergroße Jeansjacke. Sie wäre in jedem Teenie-Film als Anführerin der Mädels-Gruppe durchgegangen – eine echte Berliner Göre. Sie saß aber nicht bei Filmarbeiten, sondern im Fernsehstudio des SFB. In der Sendung "Sport 3" berichtete sie von ihren Erfolgen bei den Deutschen Meisterschaften in München: Zweimal hatte Franziska van Almsick den nationalen Titel geholt und war damit für ihre ersten Olympischen Spiele qualifiziert, im Sommer 1992 in Barcelona. "Ich fühle mich gut und will dort unbedingt ins Finale", sagte sie im SFB-Studio. Das gelang ihr dann auch eindrucksvoll - und sogar noch mehr: Zweimal Silber und zweimal Bronze gewann van Almsick, sie wurde zum Sport-Star des gerade wiedervereinten Deutschland.

Weltrekord in Mailand: Franzi van Almsick 1994 Bild: imago/Stockhoff

"Ich hasse das Wort 'Wunderkind'!"

Als Fünfjährige begann van Almsick mit dem Schwimmen, mit sieben Jahren kam sie ins Ost-Berliner Schwimm-Trainingszentrum, mit elf gewann sie neun Goldmedaillen bei der Kinder- und Jugendspartakiade. Talent und eiserne Disziplin verhalfen "Franzi" zu den frühen Erfolgen, von übernatürlichen Fähigkeiten wollte der junge Schwimmstar aber nichts wissen: "Ich weiß nicht, was an mir ein Wunder sein soll." Wundervoll war die Medaillenausbeute des Schwimm-Teenagers allemal: Den vier olympischen Medaillen 1992 folgten sechsmal Gold bei den Europameisterschaften 1993. Bei den Weltmeisterschaften in Mailand im darauffolgenden Jahr erlebte van Almsick dann ein emotionales Auf und Ab. In ihrer Paradedisziplin, den 200 Metern Freistil, verpasste sie die Qualifikation für das Finale. Teamkollegin Dagmar Hase hatte sich für den Endlauf qualifiziert und trat ihren Startplatz an die 16-jährige van Almsick ab. Die startete, gewann und schwamm einen neuen Weltrekord: 1:56,78 Minute. "Das war der Beginn meiner Karriere".

Olympisches Gold blieb ihr verwehrt

"Franzi“ zierte die "Bravo" und andere bunte Blätter, später auch, leichter bekleidet, ein Herrenmagazin. Sie wurde gefeiert, geliebt – und später fallen gelassen. Als sie als Top-Favoritin den Olympiasieg 1996 verpasste, gab es erste kritische Schlagzeilen. Auch in Sydney 2000 holte sie nur eine Bronzemedaille mit der Staffel - und der Boulevard stürzte sich auf sie: "Franzi van Speck" titelte etwa die "B.Z.". Bei ihren insgesamt vier Olympischen Spielen blieb Franziska van Almsick ohne Goldmedaille.

Comeback geglückt, Berlins Sportlerin des Jahres 2002 | Bild: imago/Olaf Wagner

Comeback bei der Heim-EM in Berlin

Dem Spott ließ van Almsick großartige Leistungen folgen: Bei den Europameisterschaften 2002 in ihrer Heimatstadt schwamm sie wie entfesselt: "Es gibt wenige Wettkämpfe, bei denen man so klar spürt: Da liegt was in der Luft. Das hat mich getragen", sagte sie später. Fünfmal holte sie im Berliner Wasser den EM-Titel, wurde Sportlerin des Jahres in Deutschland, mit dem "Bambi" für das Comeback ausgezeichnet. "Bei allem, was ich in meiner Karriere erreicht habe: Die EM 2002 in Berlin hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin." 2004 beendete Franzi van Almsick ihre Laufbahn.

40 und noch immer Grund zu lachen | Bild: imago/DeFodi

"Bei der 40 wird mir schon etwas mulmig“

Die Jahre des großen Rampenlichts sind vorbei. Die, in denen Franzi van Almsick mit Handball-Rüpel Stefan Kretzschmar liiert war. Die, in denen sie Sportgeschichte schrieb. Van Almsick lebt mit dem Unternehmer Jürgen B. Harder und ihren zwei Söhnen in Heidelberg. Aber untätig ist sie auch über das Privatleben hinaus nicht: Sie sitzt im Aufsichtsrat der Deutschen Sporthilfe, die Athleten bei der Finanzierung ihrer Karrieren unterstützt. Sie war ARD-Schwimm-Expertin bei den Olympischen Spielen 2012, hat Zeichentrickfiguren ihre Stimme geliehen. Wünsche zum 40. Geburtstag hat Franziska van Almsick auch. Sie wolle endlich ihr Abitur nachmachen, sagt sie, und einen Hubschrauberschein.

