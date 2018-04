1:0-Sieg in der Fußball-Bundesliga der Frauen

Turbine Potsdam hat in der Frauenfußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg gefeiert. Gegen den SC Freiburg, der in der Tabelle einen Platz über den Potsdamerinnen steht, gewann die Mannschaft von Trainer Matthias Rudolph am Mittwoch mit 1:0.

Das Tor erzielte Nationalspielerin Svenja Huth (72. Minute) per direktem Freistoß. Die 27-Jährige zirkelte den Ball aus etwa 20 Metern Entfernung über die Mauer hinweg ins Tor.