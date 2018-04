Die größte Chance der Gastgeberinnen sahen die 1.366 Zuschauer im Karl-Liebknecht-Stadion durch Rahel Kiwic (52.), doch der Kopfball der Innenverteidigerin ging nur an die Latte. Mit zunehmender Dauer der Partie wurde dann der Meister immer stärker, ging verdient durch Hansen in Führung, die den Ball unhaltbar für Turbine-Torfrau Lisa Schmitz aus 18 Metern flach ins linke Eck schoss.

"Wir können trotzdem mit breiter Brust in die nächsten Spiele gehen", so Lia Wälti selbstbewusst. Die Schweizerin, die Potsdam nach der Saiosn verlässt, würde sich gerne mit einem Titel aus Potsdam verabschieden. Ob die Potsdamerinnen ihre Saisonziele, Platz zwei in der Bundesliga und den Gewinn des DFB-Pokals, erreichen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Nach der Länderspielpause trifft die Mannschaft im Halbfinale auf den FC Bayern. Am 18. April empfängt Turbine den SC Freiburg, der als Tabellendritter ebenfalls noch um die Teilnahme an der Champions League kämpft. "Wir haben schon gezeigt, dass wir gegen München oder Freiburg gewinnen können und das wollen wir wieder tun", so die Kampfansage der 24-Jährigen.