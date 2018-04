Die Partie begann vielversprechend für die Füchse. Das Team von Trainer Velimir Petkovic machte den Eindruck, als hätte es keine großartige Lust auf einen Handball-Krimi an diesem Nachmittag. Als der in den Anfangsminuten sehr auffällige Fabian Wiede per sogenanntem "No-Look-Pass", also einem Zuspiel ohne in die Passrichtung zu schauen, spektakulär seinen Abwehrchef Gojun am Kreis fand und der erfolgreich zum 9:3 abschloss, musste man sich als Göppinger Fan bereits ernsthafte Sorgen um das eigene Team machen. Die Gastgeber waren in allen Belangen überlegen.

Fabian Wiede verteilte die Bälle präzise. Beispielsweise an Steffen Fäth: Der beste Füchse-Torschütze dieser Saison und seine Kollegen trafen nach Belieben und spielten die Gäste-Verteidigung phasenweise schwindelig. Nach 22 Minuten und bereits acht (!) Paraden von Füchse-Keeper Silvio Heinevetter, stand es 13:4 für die Berliner. Der Debakel-Alarm dürfte beim Göppinger Trainerteam spätestens zu diesem Zeitpunkt ausgelöst worden sein. Die Gäste waren harmlos und spielten schlampig. Zudem stand ein sichtbar gut gelaunter Silvio Heinevetter im Berliner Tor, der herausragend parierte.

Die Offensiv-Spielzüge der Gastgeber wiederum wirkten oftmals wie in einem Trainingsspiel. Nicht nur, dass die überforderte Göppinger Defensive die Berliner Kreativköpfe gewähren ließ, dem Tabellenvierten gelang auch so gut wie alles. Zur Halbzeit stand es 17:6. Mit der elf-Tore-Führung im Rücken, konnte Füchse-Coach Petkovic schon ein paar taktische und personelle Tests für den Saisonendspurt durchführen.