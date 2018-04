Doch dann verloren die Füchse etwas ihre Linie und kassierten kurz vor der Pause und kurz danach schmerzhafte Gegentreffer zum 14:12 nach 33 Minuten. Die Berliner rannten aber weiter an und belohnten sich für ihre Moral mit dem 22:14 sieben Minuten vor Schluss - damit war der Rückstand aus dem Hinspiel ausgeglichen. Dieses Polster bauten die Füchse noch aus und feierten am Ende mit ihren begeisterten Fans eine eindrucksvolle Leistung.

Damit zieht das Team von Trainer Velimir Petkovic ins Final-Four-Turnier in Magdeburg am 19./20. Mai ein. Im Halbfinale könnten die Füchse auf den SC Magdeburg treffen, der als Gastgeber gesetzt ist. Möglich ist auch ein deutsch-deutsches Duell mit Frisch Auf Göppingen, die am sonntag ihr Viertelfinal-Rückspiel bestreiten. Die Halbfinals werden am Mittwoch ausgelost.