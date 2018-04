Handball-Bundesligist Füchse Berlin muss im Saisonendspurt bis auf Weiteres auf Nationalspieler Erik Schmidt verzichten. Wie der Tabellendritte am Freitag mitteilte, erlitt der 25 Jahre alte Kreisläufer am Donnerstagabend im Ligaspiel bei Rekordmeister THW Kiel (20:25) eine Fraktur am rechten Außenknöchel.

Der Europameister von 2016 werde "vorerst" ausfallen, teilten die Hauptstädter mit. Weitere Behandlungsmaßnahmen müssten noch definiert werden.

Dagegen gab es Entwarnung bei Mattias Zachrisson. Der Rückraumspieler aus Schweden könne nach seiner Verletzung am rechten Knie in der kommenden Woche langsam wieder ins Training einsteigen. Durch die fünfte Niederlage der Saison wuchs der Rückstand der

Füchse auf Titelverteidiger und Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen bei sechs ausstehenden Partien auf fünf Punkte an.