imago sportfotodienst Bild: imago sportfotodienst

Fünfte Saisonniederlage - Füchse Berlin in Kiel erneut chancenlos

19.04.18 | 21:19 Uhr

Kiel bleibt für die Füchse Berlin eine uneinnehmbare Festung. Die Berliner bleiben auch im 36. Duell in Schleswig-Holstein sieglos. Die Gäste begannen stark und verloren dann in den wohl schwächsten 15 Minuten dieser Saison komplett den Faden.



Die Füchse Berlin warten weiter auf den ersten Pflichtspielsieg beim Handball-Rekordmeister THW Kiel. Die Berliner unterlagen am Donnerstag nach gutem Start mit 20:25 (8:15) bei den Norddeutschen und sahen einmal mehr schlecht gegen ein Top-Team der Bundesliga aus. Trotz der fünften Saisonniederlage bleiben die Füchse mit 43:13 Punkten Tabellen-Dritter. Im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga zwischen Kiel und den Füchsen Berlin lief die 27. Minute. Beim Stand von 13:8 für die Gastgeber nahmen die Berliner ihren Torwart Petr Stochl heraus und griffen an. Doch wie so häufig in den Minuten zuvor, verloren die Hauptstädter das Spielgerät in der Offensive. Tief aus der eigenen Hälfte warf ein Kieler Abwehrspieler auf das leere Füchse-Tor - der Ball kullerte an den Pfosten. Soweit, so normal. Die wirklich symptomatische Szene für die Verfassung der Füchse an diesem Abend ereignete sich direkt im Anschluss. Der auf das Feld zurückgekehrte Stochl passte den Ball auf Rechtsaußen-Mann Zachrisson, der die Kugel weiter auf Kollege Kevin Struck spielte. Der wirkte vollends geistesabwesend und ließ den simpelsten aller Pässe durch die Hände ins Seitenaus flutschen. Der Ballbesitz dahin.

Stark angefangen und dann ganz stark abgebaut

Zuvor hatten die lautstarken Zuschauer in der Halle eine ambivalente Anfangsphase erlebt. Die Füchse von Trainer Velimir Petkovic starteten überlegen in die Begegnung, agierten sicher in der Abwehr und trafen vorne. Nach zehn Spielminuten hatte der gastgebende Tabellensechste der Handball-Bundesliga nur zwei mickrige Törchen erzielt. Die Berliner führten mit drei Treffern, das Spiel schien unter Kontrolle und langsam aber bestimmt in ruhige Fahrwasser zu gleiten. Doch was dann geschah, war wohl vor allem für den Gäste-Coach Petkovic unbegreiflich. Völlig grundlos verlor der Bundesligadritte aus der Hauptstadt komplett den Faden. Im Spielaufbau unterliefen mehrmals Fehler, die zu Ballverlusten und Gegentoren führten. Und vorne, da wollte das Runde einfach nicht mehr ins Eckige. Die Berliner blieben Mitte der ersten Halbzeit phasenweise über acht Minuten lang ohne eigenen Treffer. Die Kieler traten wiederum wie ausgewechselt auf: Der Rekordmeister spielte den Hauptstadt-Verteidigern ab der zwölften Minute Knoten in die Beine. Mit 15:8 für die Gastgeber ging es in die Halbzeit, die zur Hälfte den Füchsen gehört hatte.

Spiel und Zachrisson verloren?

Im zweiten Durchgang wurde es dann leider nicht besser für die Berliner. Der dänische THW-Keeper Niklas Landin wuchs mit jedem Berliner Abschluss weiter über sich hinaus, hielt knapp fünfzig Prozent der Versuche auf seinen Kasten. Die Hausherren verteidigten ihren Vorsprung, ließen die Berliner nie näher als auf fünf Treffer herankommen. Obwohl die Berliner den zweiten Spielabschnitt einigermaßen ausgeglichen gestalten konnten und am Ende mit nur fünf Treffern Rückstand verloren, waren die 15 Minuten vor der Halbzeitpause die wohl schwächsten in dieser Saison. Dass sich der Schwede Mattias Zachrisson wenige Minuten vor Schluss bei einem Zusammenprall auch noch verletzte und in die Kabine humpelte, trieb Füchse-Torhüter Silvio Heinevetter die Sorgenfalten ins Gesicht. "Wir haben hier, glaube ich, vor allem in der zweiten Halbzeit gut gekämpft. Aber von so einer lädierten Mannschaft kann man keine Wunderdinge erwarten", so der angefressene 33-Jährige. "Dass sich mit Zachrisson jetzt noch ein Leistungsträger verletzt hat, ist bitter." Neben Paul Drux und Marko Kopljar droht ein weiterer Leistungsträger auszufallen.

Jetzt heißt es für die Füchse Wunden lecken, regenerieren und am Samstag im Viertelfinale des EHF-Pokals wieder bei null starten. Kiel bleibt für die Berliner also weiter eine uneinnehmbare Festung. Sendung: rbb aktuell, 19.04.2018, 21:45 Uhr