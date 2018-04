Bild: imago/Camera 4

Füchse Berlin vor Spiel beim Rekordmeister - Endlich mal in Kiel gewinnen

19.04.18 | 07:02 Uhr

Im zwölfen Anlauf soll es endlich klappen: Die Füchse Berlin haben beim THW Kiel noch nie triumphiert. Dieses Mal stehen die Berliner im Saison-Endspurt vor dem Rekordmeister - und haben gute Argumente für ihren Optimismus.



Elf Mal in Kiel gespielt, elf Mal ist nichts passiert - so könnte man in Klaus Lages Worten die Bilanz der Füchse Berlin beim Rekordmeister THW Kiel beschreiben. Beim zwölften Versuch soll es jetzt "zooom" machen: Trainer Pektovic will den ersten Sieg. "Ich glaube, ich habe in Kiel auch noch nie gewonnen", sagte er vor dem Spiel am Donnerstag in Kiel.



Füchse grüßen von oben und wollen mehr

Dass die Füchse Berlin als zumindest tabellarischer Favorit in die Partie gegen Kiel gehen, ist selten genug. Auf Platz drei stehen die Berliner, Kiel ist Sechster. Schuld daran hat aber vor allem die schwache erste Saisonhälfte des THW. "Sie haben sich wieder gefunden", merkte Petkovic deshalb auch an.

Einer der stärksten im Hinspiel: Silvio Heinevetter. | Bild: imago/Camera4

Trotzdem: Gewinnen die Füchse zum ersten Mal in Kiel, ist für die Berliner sogar noch der Titel drin. Denn parallel hat auch Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen ein schweres Auswärtsspiel vor sich, beim besten Heimteam der Liga Hannover-Burgdorf. Die Topspiel-Bilanz der Füchse liest sich allerdings bescheiden: Gegen Hannover, Flensburg (gleich zweimal) und die Rhein-Neckar Löwen gab es Niederlagen, im Hinspiel gegen Kiel ein Unentschieden. Von den Top Fünf der Ligatabelle konnten die Füchse nur Magdeburg besiegen. "Gegen die Top-Clubs haben wir nicht so gut ausgesehen", erkennt auch Nationalspieler Steffen Fäth und sieht deshalb Kiel als Favorit. Gegen Kiel wird es auch auf ihn ankommen, denn Stipe Mandalinic, wie Fäth Rückraumspieler, fällt verletzt aus. Sein Trainer sinniert trotzdem schonmal darüber, was im Saison-Endspurt noch alles geht, wenn es in Kiel endlich zooom machen sollte: "Mit einem Sieg in Kiel ist alles möglich." Und die zwei Punkte wären nicht die einzige Belohnung für seine Spieler, er habe da schon was vorbereitet, sagte Petkovic. "Meine Spieler wissen, dass ich großzügig bin."

Noch drei direkte Duelle um die Champions League

Allzu exzessiv wird die Belohnung nicht ausfallen, denn mit dem Spiel in Kiel starten wichtige Wochen für die Füchse: Am Samstag treten die Berliner im Viertelfinale des EHF-Pokals beim kroatischen Klub RK Nexe Nasice an, in der Bundesliga warten Mitte Mai die direkten Duelle gegen die Rhein-Neckar Löwen und den TSV Hannover-Burgdorf. Ob es dann "nur" um die Champions-League-Qualifikation geht, oder sogar um die Meisterschaft, entscheidet sich am Donnerstagabend (19 Uhr/Highlights in rbb aktuell um 21.45 Uhr und in Ausschnitten live im rbb Inforadio) in Kiel. Sendung: rbb-Inforadio, 19.04.2018

Der Bundesliga-Endspurt der Füchse 19.04., 19 Uhr THW Kiel - Füchse Berlin 10.05., 19 Uhr HSG Wetzlar - Füchse 13.05., 15 Uhr Füchse - Rhein-Neckar Löwen 17.05., 19 Uhr Füchse - TSV Hannover-Burgdorf 24.05., 19 Uhr Füchse - TuS N-Lübbecke 27.05., 12.30 Uhr MT Melsungen - Füchse 03.06., 15 Uhr Füchse - TV Hüttenberg