Am Donnerstagabend soll Kovac seinen ehemaligen Hertha-Kollegen und jetzigen Vorgesetzten Fredi Bobic über die Sachlage informiert haben. Die sieht nicht sonderlich kompliziert aus: Kovac ließ sich eine Ausstiegsklausel in seinen Vertrag bei der Eintracht schreiben, meldet der "Kicker" . Für 2,2 Millionen Euro kann er gehen - allerdings nur zu zwei nicht genannten Klubs aus dem Ausland oder zum FC Bayern. Letzterer wird das Geld nun zahlen, Kovac soll für zwei Jahre unterschreiben. Dass er seinen Bruder Robert als Co-Trainer mitbringt, dürfte sicher sein.

Als Spieler sah er sich "überall, nur nicht im Sturm", hat Niko Kovac mal gesagt - da dachte er schon wie ein Trainer. Inzwischen hat der 46-jährige Berliner den Wechsel an die Seitenlinie längst gemeistert. So gut, dass ihn nun einer der größten Vereine der Welt haben will: Im Sommer soll Kovac neuer Übungsleiter des FC Bayern werden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend, Kovac selbst und die Chefs der Bayern und seines jetzigen Arbeitgebers Eintracht Frankfurt haben sich bis Freitagmorgen noch nicht dazu geäußert.

Geboren wurde Niko Kovac 1971 in West-Berlin, als Sohn kroatischer Einwanderer. Der Vater Mato schuftete als Zimmermann, die Mutter Ivka als Putzfrau. Jeden Tag waren er und sein kleiner Bruder an der Ruheplatzstraße kicken, gleich um die Ecke vom Leopolplatz. Was ihm an Größe und Kraft fehlte, glich Kovac durch Technik und Köpfchen aus. Schnell spielte er in der Berliner Stadtauswahl, dann bei Hertha Zehlendorf, Hertha BSC, Bayer Leverkusen und dem HSV. Dass er später Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft wurde, hat seine Eltern besonders stolz gemacht.

2001 rief Uli Hoeneß an, weil er einen defensiven Mittelfeldstrategen brauchte: Aggressiv und selbstbewusst, umsichtig und aufopferungsvoll. "Da sind elf gegnerische Spieler, die etwas haben wollen, was mir gehört, und was ich mit allen Mitteln verteidige", hat Niko Kovac seine Arbeitseinstellung beschrieben.

Er wechselte zum FC Bayern, sein Bruder Robert, der Innenverteidiger, kam mit. Es wurden zwei gute Jahre, er gewann den Weltpokal und das Double aus Meisterschaft und Pokal, letzteren wuchtete er in den Abendhimmel über dem Berliner Olympiastadion. Illusionen über sein Können machte er sich nicht: Kovac erkannte rechtzeitig, dass sein Stern am Sinken war und verließ den Klub; ging zurück zur Hertha, ließ die Karriere in Salzburg ausklingen.