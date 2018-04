Für Steffen Baumgart und Jens Härtel wird es in der kommenden Saison voraussichtlich ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Verein, dem 1. FC Union Berlin, geben. Als Trainer von Paderborn (Baumgart) und Magdeburg (Härtel) steigen die Ex-Berliner in die 2. Liga auf.

Besonders kurios an der Aufstiegs-Geschichte: Die Ostwestfalen waren vor einem Jahr sportlich in die Regionalliga abgestiegen und hatten die Klasse nur gehalten, weil 1860 München keine Lizenz erhalten hatte. Nun kommt es voraussichtlich zum Duell mit seinem Ex-Verein, für den der gebürtige Rostocker schön öfter in Traditionsmannschaften auflief.

Steffen Baumgart, der von 2002 bis 2004 für die Berliner auflief, übernahm 2017 das Amt des Trainers beim SC Paderborn und schaffte gleich in seiner ersten Saison den Aufstieg mit den Nordrhein-Westfalen. "Der Aufstieg ist absolut verdient. Ich möchte nichts an dieser Saison missen", sagte der 46-Jährige.

Für Jens Härtel ist es bereits der zweite Aufstieg in vier Jahren. Im April 2014 begann Härtels Zeit in Magdeburg und zugleich eine Erfolgsgeschichte. Nach einem Stotterstart, bei dem Team und Trainer noch nicht harmonierten und Ergebnisse fehlten, gab es schnell

"Härtel raus"-Rufe.

Doch Härtel hatte die Vereinsführung um Geschäftsführer Mario Kallnik überzeugt, am Ende stand 2015 die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost und die Rückkehr in den Profi-Fußball. Und nun toppte Härtel das noch mit dem Zweitliga-Aufstieg. "Wir haben was ganz Großes

geschafft. Wir sind die Ersten, die mit diesem Verein in die 2. Liga aufsteigen. Die Zeit bis zum Ende der Saison, wo es mal nicht bis zum Ende noch um was geht, wird wohl die schönste Zeit meiner Trainerlaufbahn", freute sich der 48-Jährige. Von 1993-1996 und von 1998 -2000 trug er das Trikot der Köpenicker.