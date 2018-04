Turbine gewinnt mit 1:0 in Frankfurt

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben am Sonntag beim 1. FFC Frankfurt mit 1:0 gewonnen. Das entscheidende Tor erzielte Svenja Huth (51. Minute), nachdem sich Viktoria Schwalm im Mittelfeld gegen drei Frankfurterinnen durchsetzte und ihr den Ball mit einem perfekten Pass zuspielte. Für die Potsdamerinnen war es in der Fußball-Bundesliga der erste Sieg beim Erzrivalen seit sieben Jahren.



Im Klassiker des Frauen-Fußballs zwischen Frankfurt und Turbine vergab Nationalspielerin Huth bereits in der ersten Halbzeit die Chance zur Potsdamer Führung, als sie in der 41. Minute nur den Pfosten traf. Auch ihre Teamkollegin Felicitas Rauch (32. Minute) scheiterte an der Latte.