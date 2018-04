Auch wenn Energie Cottbus als Meister der Fußball-Regionalliga Nordost bereits feststeht, sammeln die Lausitzer trotzdem weiter Punkte. Im Heimspiel gegen Wacker Nordhausen sorgte Streli Mamba am Sonntag für den Siegtreffer zum 2:1.

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz stellte nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft für das Heimspiel am Sonntag einiges um und ließ unter anderem die komplette Mittelfeldreihe um Weidlich, Zimmer und Viteritti auf der Bank. Beim Aufwärmen verletzte sich zudem Andrej Startsev, für ihn rückte Felix Geisler in die Startelf.

Der junge Mittelfeldspieler war dann auch gleich entscheidend am ersten Treffer (30. Minute) beteiligt. Geisler eroberte im Mittelfeld den Ball und passte auf den 17-jährigen Moritz Broschinski, der Nordhausens Keeper Tino Berbig ausspielte und ins leere Tor einschoss.

Die Gäste aus Nordhausen, von denen in der ersten Halbzeit noch nicht sehr viel zu sehen war, steigerten sich nach der Pause. Nach einem Eckball stieg Nordhausens Inneverteidiger Jerome Propheter am höchsten und traf für die Gäste in der 68. Minute zum Ausgleich.