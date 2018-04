Bild: imago/Björn Draws

Regionalliga Nordost | BFC gegen Energie - Kein Sieger im Spitzenspiel

25.04.18 | 22:09 Uhr

BFC Dynamo gegen Energie Cottbus - das Nachhol- und Spitzenspiel der Regionalliga Nordost ging am Mittwochabend ohne Sieger zu Ende. Die längst als Meister feststehenden Lausitzer ließen beim 2:2 im Berliner Jahn-Sportpark zwei Punkte liegen.



BFC Dynamo gegen den FC Energie Cottbus - der Zweite gegen den Ersten - ein Spitzenspiel also sollte es sein, doch schon der Blick auf die Tabelle zeigte, dass es bei 26 Punkten Abstand nur ein "Spitzenspielchen" sein würde - und so kann der BFC froh sein, dass er mit dem 2:2 vom Mittwochabend nun immerhin zu den fünf Mannschaften gehört, die den Cottbusern in dieser Saison ein Remis abtrotzen konnten.

Wollitz kann auf Stammkräfte setzen

Sportlich ist der bereits feststehende Meister den Berlinern weit enteilt, auch wenn Dynamo zwei Spiele weniger hat. Dennoch hatte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz deutlich gemacht, auch die letzten vier Spiele noch gewinnen zu wollen - und das ließ sich dann auch an der Startaufstellung ablesen. Im Gegensatz zur letzten Partie gegen Wacker Nordhausen, setzte "Pele" Wollitz wieder auf die Stammkräfte. Verzichten musste er nur auf Kapitän Marc Stein, der noch an den Nachwirkungen einer Grippe leidet. Für ihn lief Max Grundmann auf.

BFC von Beginn an wacher

Der BFC war von Beginn an wacher als die Cottbuser und ging mit dem ersten Angriff direkt in Führung. Energie war gedanklich noch in der Kabine und ließ sich über die rechte Abwehrseite völlig düpieren. Vincent Rabiega setzte sich gekonnt durch und legte auf den völlig freistehenden Matthias Steinborn ab, der nur noch einschieben musste und sein 16. Saisontor erzielte. Diesen frühen Schock musste Energie Cottbus erstmal verdauen. Viele Pässe der Gäste gingen ins Leere, und gegen dominante Berliner rieb sich Energie in der ersten halben Stunde vor allem in der Defensive auf.

Ausgleich aus dem Nichts

Den ersten richtigen Spielzug der Cottbuser krönte Maximilian Zimmer in der 33. Minute mit einer satten Direktabnahme zum 1:1-Ausgleich. Energie kam mit Tempo über die linke Seite, Fabio Viteritti flankte den Ball ins Zentrum, Kevin Scheidhauer konnte sich nicht durchsetzen und Zimmer vollendete sehenswert mit links. Wieder einmal machte Energie aus wenig viel, denn der BFC war das bessere Team in der ersten Halbzeit.

Rambazamba ab Minute 70

Die Berliner steckten aber keineswegs auf, und der quirlige Otis Breustedt nutzte die Schlafmützigkeit von Advo Spahic. Bei einem langen Ball von der rechten Außenlinie kam der Cottbus-Keeper nicht aus seinem Kasten, und Breustedt glich in der 74. Minute aus. In der Folge ging es hin und her. Tim Kruse scheiterte nach einer lang gezogenen Ecke an BFC-Torwart Bernhard Hendl - und auf der anderen Seite entschärfte Spahic eine Direktabnahme von Steinborn.

Nur am Ende war es ein Spitzenspiel

Die ganz große Klasse fehlte im Spitzenspiel der Regionalliga Nordost, und auch Energie Cottbus kann mit dem Unentschieden zufrieden sein. Die Hausherren haben über 90 Minuten mehr fürs Spiel getan und sich den Punkt verdient. Die Lausitzer treffen nun am nächsten Sonntag um 13:30 Uhr auf den FC Viktoria Berlin, und vielleicht klappt es dann wieder mit einem Sieg. Sendung: rbb aktuell, 25.04.2018, 21:45 Uhr