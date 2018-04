Wie Energie-Trainer Wollitz nach Spielende bekannt gab, stehen die Zeichen bei Mittelfeldspieler Marcelo de Freitas Costa auf Rückkehr. "Im Moment sieht es so aus, dass Marcelo zurückkehrt", so der Trainer. Spätestens am kommenden Mittwoch bei der Partie gegen den BFC Dynamo soll der 23-Jährige wieder einsatzbereit sein. Der Offensivspieler hatte in der Partie gegen Babelsberg einen Schlag auf die Wade bekommen.