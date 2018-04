So langsam ist der Klassenerhalt in greifbare Nähe gerückt für Union Berlin. Doch es rumort weiterhin beim Fußball-Zweitligisten. Vor dem Spiel am Samstag beim SV Darmstadt haben sich die Köpenicker den Ärger der Journalisten zugezogen.

Es lässt sich kein Blick erhaschen. Schwarze Planen versperren den Blick auf den Trainingsplatz an der Alten Försterei. Der 1. FC Union hat die Tore dicht gemacht. Kein öffentliches Training für Fans und Journalisten – wieder einmal. Dazu kommt ein Medien-Boykott der Spieler, mit Journalisten gesprochen wird nur an Spieltagen. Es lässt sich daher nur erahnen wie es in der Mannschaft des Tabellenneunten der 2. Bundesliga aussieht. Doch bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spiel beim SV Darmstadt 98 am Samstag (13.00 Uhr), der einzigen Chance zumindest mit dem Trainer zu sprechen, blieben fast alle Presseplätze leer.

Die Berliner Zeitungsjournalisten sind in den Streik getreten und blieben der Pressekonferenz fern. Keine Interviewmöglichkeiten, keine Trainingseinblicke und dazu ein Vereinsvorstand, der seit Monaten die Interviewanfrage jedes Berliner Mediums abblockt. Der Abstiegskampf kostet Nerven, Union hat sich gegen die Kritik von außen eingeigelt. Trainer Andre Hofschneider bewertete die Situation auf seine ganz eigene Art: "Vielleicht haben die Kollegen ganz andere Termine. Die Eisbären spielen ja gerade Playoffs." Doch ganz so amüsant ist die Situation nicht. Die Stimmung zwischen Verein und Presse ist mehr als angespannt.

Immer die gleichen Fragen, immer die gleichen Antworten. Unions Krise dauert einfach schon viel zu lange an. Besserung ist nicht in Sicht. Es wirkt, als krauchten die Köpenicker auf allen Vieren in Richtung Saisonende. Doch noch immer fehlen ein paar Punkte. Im Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 könnte Union rechnerisch endlich den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. „Die Spiele werden weniger, die Dramatik steigt dadurch“ sagt Hofschneider zum Duell gegen Darmstadt. „Es wird ein harter Fight.“ Der Bundesligaabsteiger spielte wie Union bislang deutlich unter seinen Möglichkeiten und ist nur Vorletzter. Ein Kontrahent der um das eigene Überleben kämpft und den Abstieg an diesem Wochenende mit allen Mitteln verhindern will.

Spiele bei denen es auf Kampf und Zweikampfhärte ankam, waren zuletzt nicht Unions Stärke. Hoffnung macht aber die Ersatzbank. Beim 1:1 gegen Heidenheim erzielte Union sein erstes Jokertor im 31. Spiel: Kenny Prince Redondo traf nach langer Verletzungspause zum Ausgleich nach Vorbereitung von Bankdrücker Philipp Hosiner. Was noch Mut macht ist die Darmstädter Heimbilanz. Die „Hölle Böllenfalltor“ ist zum Selbstbedienungsladen geworden, bei nur einem Heimsieg in den letzten elf Partien. Vielleicht hat sich Andre Hofschneider eine Überraschung einfallen lassen. Gut geschützt vor den neugierigen Augen der Journalisten und der Darmstädter Spione. Ein Sieg und der Klassenerhalt könnten jedenfalls für etwas Entspannung in Köpenick sorgen.