Auftakt zur Jubiläumssaison in Hoppegarten - "Wir wollen wieder die bedeutendste Bahn Deutschlands werden"

20.04.18 | 18:52 Uhr

An diesem Wochenende gehen auf der Galopprennbahn in Hoppegarten wieder die Startboxen auf. Es ist eine besondere Saison für die altehrwürdige Rennbahn, für die sich die Eigentümer einiges vorgenommen haben.



Die Galopprennbahn Hoppegarten feiert Jubiläum: Am Wochenende startet die 150. Saison. Bis 1945 war sie die führende, wichtigste Bahn in Deutschland. Das soll sie wieder werden. "Wir sind auf einem sehr guten Weg", erzählt Eigentümer Gerhard Schöningh. Um wieder an Bedeutung zu gewinnen, sind Veranstaltungen wie die am kommenden Wochenende wichtig. Die Galopprennbahn will wieder attraktiver - und auch jünger. Show und Spitzensport sollen noch viel mehr miteinander verbunden werden. So auch gleich zum Auftakt. Den Besuchern soll rund um den Rennbetrieb ein Blick hinter die Kulissen gewährt werden. "Da haben wir die Themen Rennleitung, was zum Beispiel Richter beobachten und im Blick haben müssen", berichtet Gerhard Schöningh stolz. "Wir haben auch Gruppen zum Thema Wetten. Oder die Zuschauer können sich von den Starthelfern erklären lassen, wie die Pferde in die Boxen gebracht werden und wie die Startmaschinen funktionieren." Und natürlich darf das große Highlight nicht fehlen: Eine Führung durch den Aufenthaltsraum der Jockeys. Rennsport zum Anfassen, so scheint das Motto zu sein.



Die lange Geschichte der Rennbahn Hoppegarten

Wenn ein Stadion beim Fußball eine lange und glorreiche Tradition hat und somit zwangsläufig ein paar Jahre auf dem Buckel, benutzen Sportreporter oft das etwas ausgelutschte Adjektiv "altehrwürdig". Nichts desto trotz passt diese Beschreibung auch auf die Galopprennbahn in Hoppegarten. Den Startschuss zum ersten Rennen überhaupt gab Reichskanzler Bismarck am 17. Mai 1868. Es folgten viele weitere Höhepunkte. In der DDR ging die Bahn dann in den volkseigenen Betrieb über. Wie ein roter Faden zog sich eine groß Besucher-Leidenschaft durch die Jahre: Wetten. Denn zum Pferdesport gehört das gekonnte Spekulieren einfach dazu. "I do alright on the horses. it's the women where I lose." [Mit Pferden mach ich alles richtig, nur bei den Frauen verliere ich immer], sagte schon US-Dichter Charles Bukowski. Auch außerhalb des Pferdesports machte Hoppegarten von sich reden: Im September 2017 war beispielsweise das Musikfestival "Lollapalooza" zu Gast. Tausende Musikfans verfolgten Auftritte der "Foo Fighters", den "Beatsteaks" oder "Materia". Aufgrund des verursachten Verkehrschaos blieb es eine einmalige Veranstaltung auf der Galopprennbahn.



Renntage 2018 20. Mai: Irish Raceday 09. Juni: Brandenburg-Renntag 10. Juni: Ladies Day 25. Juli: After-Work Race Day 11.+12.August: Grand Prix Festival Meeting (Großer Preis von Berlin) 03. Oktober: Renntag der Deutschen Einheit 07. Oktober: Renntag der Gesundheit



Deutsche Jockey-Elite zum Auftakt

Eine Besonderheit am Samstag: Die Anwohner der umliegenden Gemeinden werden von Bahneigentümer Schöningh persönlich eingeladen. Als vertrauensbildende Maßnahme. Wieso vertrauensbildend? Neue Flächennutzungspläne für die Galopprennbahn lösten Sorge bei den Anwohnern aus: Wohnhäuser sollten auf der Bahn hochgezogen werden. "Dass wir hier das Innenfeld der Rennbahn bebauen, da kann ich sagen: Nur über meine Leiche", gibt Schöningh klar Entwarnung. Auf der Bahn misst sich an diesem Doppel-Renntag auch die deutsche Jockey-Elite. Der mittlerweile 44-jährige Star-Jockey Andrasch Starke, mit 2.414 Siegen Deutschlands erfolgreichster Berufsreiter, wird in Hoppegarten elfmal im Sattel sitzen. Er zählt wie so häufig zum engsten Favoritenkreis. Dass sich die Jockey nicht nur wegen des Publikums und der altehrwürdigen Rennbahn ins Zeug legen werden, dafür sorgen die Preisgelder. Das Altano-Rennen am Samstag und der Preis von Dahlwitz am Sonntag sind jeweils mit 27.000 Euro dotiert.

Ja, wo laufen sie denn?

Bild: Imago/Heinzmann/Sorge Am 21. April öffnen sich die Tore für die Jubiläumssaison: 150 Jahre Pferderennbahn Hoppegarten wollen gefeiert werden. Den Startschuss zum ersten Rennen gab übrigens am 17. Mai 1868 Reichskanzler Bismarck ab. Bis 1912 entwickelte sich Hoppegarten zur wichtigsten deutschen Rennbahn: Bis zu 40.000 Zuschauer sahen sich jedes Mal die Rennen an.



Bild: Imago/Sorge Fast hundert Jahre später war Hoppegarten Aushängeschild für Vollblutzucht und Pferderennsport der DDR: Auf diesem Foto von 1952 gratuliert der stellvertretende Ministerpräsident Paul Scholz dem Jockey Hans Pfoertke zum Großen Preis der DDR - das Siegerpferd hieß übrigens Mamertus. In diesem Jahr ging die Bahn in den Volkseigenen Rennbetrieb Hoppegarten über.



Bild: Imago/Zöllner Männer, die auf Pferde starren: Im Hoppegarten der 80er Jahre ein gewohntes Bild. Immerhin war Geld im Spiel, denn zum Pferderennen gehört nun mal das Wetten. Und wer weiß? Vielleicht ging es manchem von ihnen wie Charles Bukowski, der sagte: "I do all right on the horses. it's the women where I lose." [Mit Pferden mach ich alles richtig, nur bei den Frauen verliere ich immer]



Bild: Imago/Winkler Apropos Frauen: Wenn schon Rennbahn, dann mit Hut. Bei diesen Kopfbedeckungen haben wohl die britischen Gepflogenheiten in Ascot Pate gestanden. In Hoppegarten ging es nach der Wende mit einem kurzen Intermezzo unter Treuhand-Verwaltung wieder als Privatveranstaltung weiter: Die Rennbahn gelangte wieder in den Besitz des Union-Clubs. Der war 1946/1947 im Zuge der Bodenreform enteignet worden.



Bild: Imago/Sorge Allerdings kam die Rennbahn finanziell nicht so recht wieder auf die Beine - der Zulauf war gering im Vergleich zu den goldenen Zeiten Hoppegartens vor den Weltkriegen. Der Umsatz schwächselte trotz zahlreicher Attraktionen, die angeboten wurden. Zum Beispiel dieses Kamelrennen 1999.



Bild: Imago/bonn-sequenz Aber Kamele reichten nicht aus, um Hoppegarten wieder dauerhaft in die Gewinnzone zu führen. Deshalb mussten im Jahr darauf Elefanten her - wenn die auch nicht die Schnellsten sind, spektakulär ist so eine Elefantenparade allemal.

Bild: Imago/Behrend Und dann noch ganz prominente Unterstützung: Gerhard Schröder besuchte mit seiner damaligen Frau Doris Schröder-Köpf 2003 die Rennbahn: Hier das Wiegen der Kanzlergattin (selbstverständlich ohne Handtasche). Ob Frau Schröder-Köpf die für Jockeys erlaubte Marke von 55 Kilogramm einhielt, ist nicht überliefert. Und ob der Kanzler selbst noch auf die Waage kletterte, wissen wir auch nicht.

Bild: Imago/Sorge Hoppegarten galoppierte sich trotz aller PR-Aktionen weiter in die Verlustzone. Das Land Brandenburg hatte bereits 1999 fünf Millionen Mark zur Verfügung gestellt. 2005 ging der Union Klub trotzdem in die Insolvenz - und die Galopprennbahn in den Besitz der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH über.

Bild: Imago/Sorge 2006 gründete sich der Rennverein Hoppegarten, der ab dem Folgejahr die Rennen ausrichtete. Allerdings mussten gleich die ersten Rennen abgesagt werden, weil das Geld fehlte. Die Gemeinde Hoppegarten griff den Veranstaltern unter die Arme - nur mit Hilfe von deren Finanzspritze konnte die Rennsaison gestartet werden.

Bild: dpa 2008 kaufte der Fondsmanager Gerhard Schöningh die Rennbahn. Der neue Besitzer sanierte sie und baute das Trainingszentrum aus. Seitdem gibt es wieder regelmäßig Renntage, an denen auch internationale Rennställe teilnehmen. Hoppegarten ist mittlerweile sehr beliebt bei Familien aus Berlin und dem Umland - die Besucherzahlen verdoppelten sich zwischen 2008 und 2015.