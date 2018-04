Bild: imago/Eberhard Thonfeld

Berliner Halbmarathon stellt Teilnehmerrekord auf - So viele Starter wie noch nie

06.04.18 | 07:32 Uhr

Berlins Laufwochenende startet am Freitag auf dem Tempelhofer Feld. Am Sonntag werden dann 36.001 Teilnehmer beim Halbmarathon erwartet: Laufend, skatend oder im Rollstuhl nehmen sie die 21 Kilometer in Angriff. Mit dem Auto wird's in der Innenstadt schwierig.



Es wird mal wieder das große Ziel der Topläufer sein: Die 21,0975 Kilometer des Berliner Halbmarathons in unter einer Stunde laufen. Wie in den vergangenen Jahren kommen die Favoriten auf den Gesamtsieg bei der 38. Ausgabe des Rennens aus Kenia. Allen voran Titelverteidiger Gilbert Masai, der im April 2017 die Strecke in nur 59:31 Minuten schaffte. Abgesehen von drei Ausnahmen hat seit 1998 immer ein Mann aus dem Marathon-Land Kenia das Rennen gewonnen. Bei den Frauen gingen 14 der letzten 20 Siege in den afrikanischen Staat.

Neben den Top-Stars der Szene sind aber vor allem die laufenden Menschenmassen die wahre Attraktion am Sonntag. 36.001 Teilnehmer machen sich auf die Jagd nach dem berühmte "Runner's High", der Läufer-Ekstase - das ist Rekord.

Hundertausende Zuschauer am Straßenrand werden Berlin zu einer großen Party verwandeln. Ob Verwandte, Bekannte, Fremde oder Stars, angefeuert wird in der Hauptstadt jeder.



Auch deutsche Stars mit Ambitionen

Bei den deutschen Männern im Starterfeld ist wohl Philipp Pflieger aus Sindelfingen wieder der aussichtsreichste Läufer. Der 30-Jährige wurde im vergangenen Jahr Neunter. Bei den Frauen feiert eine mehrfache Olympiateilnehmerin und WM-Dritte über 3.000 Meter Hürden ihre Premiere beim Berliner Halbmarathon: Gesa Felicitas Krause könnte die große Überraschung werden. Auch die deutsche Meisterin von 2017, Katharina Heinig, will ganz vorne reinlaufen, vor allem aber ihre persönliche Bestzeit angreifen. Die magische Grenze liegt für die Leipzigerin bei 72:55 Minuten.

Traumhaftes Wetter und eine altbekannte Strecke

Der erste Startschuss am Sonntag fällt um 9:30 Uhr für die 1.502 Inlineskater. 25 Minuten später gehen die 15 Handbiker und zwei Rennrollstuhlfahrer auf die Strecke. Die 34.482 Läuferinnen und Läufer dürfen schließlich um 10:05 Uhr loslegen. Gute Nachrichten für alle Zuschauer am Streckenrand gibt es von den Wetterdiensten: Über 20 Grad Celsius und wolkenloser blauer Himmel sind vorhergesagt. Wobei: Was für die Stimmungskanonen abseits der Strecke perfekt ist, könnte für die Sportler vielleicht sogar ein wenig zu warm sein.



Bild: scc events

Die Bambinis machen den Auftakt

Das Tempelhofer Feld steht schon am Freitag und Samstag ganz im Zeichen des Laufsports. Dabei steht der Nachwuchs im Mittelpunkt: Kinder im Alter bis zu zehn Jahren können sich auf dem ehemaligen Flugfeld auf verschieden langen Strecken austoben. Am Samstag um 11 Uhr fällt auf dem ehemaligen Flughafengelände der erste Startschuss. In den Hangars und auf dem Rollfeld findet dazu die Gesundheitsmesse Berlin Vital statt. Nach zweijährigem Intermezzo in der Station Berlin zieht die Messe in diesem Jahr nach Tempelhof. Am Freitag von 11 bis 20 Uhr und am Samstag von 9 bis 18:30 Uhr herrscht dann Hochbetrieb. Auch die Startnummerabholung erfolgt auf dem Tempelhofer Feld.



Das Auto lieber stehen lassen

Wie bei jedem großen Laufevent in der Hauptstadt sind die Straßensperrungen mal wieder zahlreich. Die Streckensperrungen beginnen am Sonntag um 8:15 Uhr, in vielen Bereichen wird es jedoch schon früher zu Einschränkungen kommen, vor allem rund um den Start- und Zielbereich in der Karl-Marx-Allee. Zwischen Straußberger Platz und Alexanderstraße gibt es schon ab Samstag um 12 Uhr bis Sonntag um 21 Uhr kein Durchkommen. Eine interaktive Karte der Straßensperrungen finden sie hier.



