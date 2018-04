Zum Abschluss der Gruppenphase im EHF-Cup haben die Füchse Berlin einen Sieg gefeiert. Gegen Lugi Lund aus Schweden siegten die Berliner in der Max-Schmeling-Halle klar mit 34:25. Damit qualifizierte sich der Handball-Bundesligist als Gruppensieger für die nächste Runde. Bereits vor dem abschließenden Spiel der Gruppe B hatten die Berliner als Viertelfinalist festgestanden.

Nach der erneuten Verletzung von Paul Drux setzte Füchse-Trainer Velimir Petkovic auf Fabian Wiede als Spielmacher. Der punktlose Gegner aus Schweden war für die Füchse leichte Kost. So lag der Favorit bereits zur Halbzeit mit fünf Toren in Führung. Sogar der gut haltende Torwart Petr Stochl trug sich gegen den unterlegenen Kontrahenten in die Torschützenliste ein.

Nach dem Wechsel drehte dann vor allem der im Winter zurückgekehrte Oliver Milde auf und empfahl sich mit vier Toren für mehr Einsatzzeiten. Vor 5.805 Zuschauern war Hans Lindberg mit sieben Toren bester Werfer der Berliner.