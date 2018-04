Schmerzen in der Schulter

Füchse-Nationalspieler Steffen Fäth hat seine Teilnahme an den Länderspielen gegen Serbien verletzungsbedingt abgesagt. Der Rückraumspieler habe Schmerzen in der Schulter, nachdem er im Spiel gegen den schwedischen Vertreter Lugi HF im EHF-Cup einen Schlag auf die Schulter bekommen habe, teilten die Füchse am Montag mit.