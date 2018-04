"Ich würde mir wünschen, wir spielen mal wieder befreiter auf als zuletzt", sagt Manager Michael Preetz, "damit die Jungs mal wieder zeigen was in ihnen steckt." Nur zwei Siege aus elf Rückrundenspielen sprechen eine deutliche Sprache. Immerhin defensiv ist die Hertha in den letzten Wochen nicht zu knacken. Die Berliner haben die beste Verteidigung der Liga. Doch es fehlt an Überraschungsmomenten und damit auch an Toren. In Gladbach haben sie mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.

Auch dort stottert die Tormaschine der Borussia seit mehreren Spielen. Nach dem Hinrundensieg gegen Hertha träumten die Borussen-Fans noch von der Champions League. Nun scheint es nicht einmal für die Europa-League zu reichen. Berlin und Gladbach trennt in der Tabelle nur ein magerer Punkt. "Beim Blick auf die Tabelle könnte man meinen, da treffen sich zwei ähnliche Mannschaften", sagt Dardai. "Es sind aber komplett andere Mannschaft auch von den Spielertypen her." In den letzten Gastspielen in Mönchengladbach sah die Hertha nie gut aus. Der letzte Erfolg stammt aus dem Jahr 2008.