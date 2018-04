Da will Hertha BSC nicht hinterherhinken. Maurice Sonneveld und seine Abteilung haben eine große Aufgabe: Sie haben die "eSport-Akademie" gegründet, die erste der Fußball-Bundesliga, und sollen nun geeignete Kandidaten für diese finden, also scouten.

Die 20 besten Kandidaten werden dann am 16. und 17. Juni in Herthas eigener "eSport-Akademie" das Finale ausspielen. "Aufmerksamkeit und schnelle Reaktion" seien Grundvoraussetzungen, um ein guter E-Sportler zu sein. Doch die Ausbildung an der Akademie geht weit über die Fähigkeiten am Controller hinaus. Sie soll ein Dreiklang sein. "Das Sportliche wird durch die Trainer vermittelt. Doch es geht auch um Gesundheit und vor allem um den Umgang mit Sozialen Medien", erläutert Sonneveld. Damit spricht er sowohl den auf den ersten Blick etwas unpassend wirkenden Partner, eine Krankenkasse, sowie die Vermarktung an.

2.100 Kandidaten dürfen dafür ab Samstag bis Ende Mai an insgesamt sieben Terminen vorspielen - in Berlin, Potsdam sowie Schwerin aber auch dreimal komplett online. Für den ersten Termin im Kühlhaus Berlin sind sogar wenige Restplätze für Nachrücker frei geworden. Anmelden können sich aber nur Talente zwischen 12 und 18 Jahren.

Bei Hertha BSC liegt es als Fußballverein nah, den Fokus zunächst auf die Fußball-Simulation Fifa zu legen. Zwei bis vier talentierte Gamer, also Spieler, sollen in einem mehrwöchigen Auswahlverfahren herausgefiltert und in die Akademie eingegliedert werden.

Wie beliebt und relevant der Markt bereits ist, zeigen die Umsatzzahlen aus dem vergangenen Jahr: In Deutschland wurden rund 50 Millionen Euro durch E-Sport umgesetzt, das ist in etwa so viel wie in der Eishockey- oder Basketball-Bundesliga. Es gibt Ligen, große Events vor ausverkauften Hallen und Superstars, wie im realen Sport. Vor Kurzem erkannte die Große Koalition auf Bundesebene in ihren Koalitionspapieren E-Sport als legitime Sportart an.

"Ein E-Sportler macht pro Sekunde 200 bis 300 Bewegungen", erzählt Sonneveld fasziniert. "Er erreicht damit eine Herzfrequenz von fast 180 und liegt nur knapp unter der eines Formel-1-Fahrers." So begeistert und enthusiastisch Sonneveld von den Besonderheiten der virtuellen körperlichen Ertüchtigung berichtet, so wenig stoßen die Worte auf Gegenliebe bei den eingefleischten Hertha-Fans, die Woche für Woche in den Fanblöcken der Republik stehen.