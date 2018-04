Bild: imago/Matthias Koch

Am Samstag zu Gast bei Eintracht Frankfurt - Mitchell Weiser verlässt wohl die Hertha

19.04.18 | 17:47 Uhr

Sportliche Brisanz hat die Hertha-Partie in Frankfurt nicht: Absteigen können die Berliner im Prinzip nicht mehr, nach Europa aber auch nicht. Das Spiel am Samstag wird nebensächlich, weil Mitchell Weiser vor einem millionenschweren Abschied steht. Von Jakob Rüger

Es ist nicht überliefert, ob Michael Preetz wusste, was ihn am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr) erwartet. Wenig überraschend drehte es sich in den ersten Fragen um Mitchell Weiser. Der hochveranlagte Flügelspieler steht nach Medienberichten kurz vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen. Weiser selbst äußert sich seit Wochen nicht zu seiner Person. Der 23-Jährige lässt aber auch keine Taten auf dem Platz sprechen. Seit Jahresbeginn steckt Weiser im Formtief. "Wir wünschen uns einen Mitchell Weiser, der die Leistung abruft, die er in der Lage ist zu zeigen", sagt Preetz. "Er ringt gerade etwas um seine Verfassung."

Weisers Abgang deutet sich an

Was der Manager diplomatisch ausdrückt, heißt in Wirklichkeit: Weiser ist gedanklich nicht bei der Sache. Seine Zukunftsplanung lenkt ihn ab. Am 1. Mai sollte es jedoch Klarheit geben. Medienberichten zufolge muss bis dahin eine Klausel in Weisers Vertrag gezogen werden. Dann dürfte der U-21-Europameister die Hertha nach drei Jahren für zwölf Millionen Euro verlassen. Dass Weiser dauerhaft international spielen will, hat er immer wieder klar gemacht. Hertha kann ihm das im Gegensatz zu Leverkusen nicht bieten. Sieben Zähler beträgt der Berliner Rückstand auf einen Europapokalplatz. Vom internationalen Wettbewerb spricht bei Hertha aber niemand mehr. "Zwölf Punkte sind noch zu vergeben, das ist das Ziel für die letzten Spiele", sagt Preetz und weiß auch, dass man nicht alle Partien gewinnen wird. Doch gegen Eintracht Frankfurt am Samstag rechnet sich Pal Dardai einiges aus. "Wir gehen mutig in das Spiel", verspricht Dardai. "Wir wollen noch etwas bewegen und deshalb heißt es Top oder Flop." Eintracht Frankfurt ist jedoch ein Gegner, der gerade nur so vor Selbstvertrauen strotzt. Unter Trainer Nico Kovac gelang zum zweiten Mal in Folge der Einzug ins DFB-Pokal-Endspiel.

Niko Kovac wird zweimal gratuliert

Der Berliner Junge Niko Kovac hat eine erstaunliche Entwicklung genommen. 2005/06 stand er noch mit Dardai auf dem Platz, dann führte ihn sein Weg quer durch Europa. Nun wechselt der Kroate im Sommer auf die Trainerbank des FC Bayern. "Das ist ein Riesenschritt für Niko in seiner noch jungen Trainer-Karriere", so Preetz. "Wenn wir ihn am Wochenende sehen, können wir ihm zweimal gratulieren: zum Einzug ins Pokalfinale und zum Wechsel nach München." Beim Gratulieren soll es aber bleiben: Die Punkte will Hertha mit nach Berlin nehmen. Trainer Dardai wird seine Mannschaft wieder umbauen (müssen). Innenverteidiger Niklas Stark fällt nach seinem Nasenbeinbruch aus. Dafür wird Jordan Torunarigha nach fast zwei Monaten wieder in die Startelf rücken. Außerdem hat der Trainer bereits bekannt gegeben, dass er wieder auf eine Sturmspitze setzen wird. Davie Selke dürfte nach seinem Doppelpack gegen Köln den Vorzug vor Vedad Ibisevic erhalten. "Wir haben nichts zu verlieren", sagt Dardai und will doch vollen Einsatz seiner Mannschaft sehen. "Wichtig ist, das wir gewinnen am Wochenende. Hertha BSC ist wichtig, die Teamchemie ist wichtig." All das spricht nicht gerade für einen Einsatz von Mitchell Weiser. Sendung: Inforadio, 19.04.2018, 16:15 Uhr