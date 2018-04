Bild: imago/Eibner

Hertha BSC im Saisonfinale - "Wir wollen auf die internationalen Plätze vorrücken"

26.04.18 | 15:42 Uhr

Lange kam Hertha in dieser Spielzeit als graue Maus daher. Doch nach zwei Siegen in Serie ist das Saisonziel erreicht, sogar das internationale Geschäft in Reichweite. Trainer Dardai will zunächst den Top-10-Platz sichern. Mancher Spieler formuliert es offensiver. Von Dennis Wiese

Pal Dardai im Mittelpunkt, um ihn herum zehn Mädels - Gruppenbild mit Trainer: Der bundesweite "Girls Day" brachte die Teenies am Donnerstag auch zum Fußball-Bundesligisten. Eine Führung durch das Olympiastadion, Mittagessen, Pressekonferenz - soweit das Programm der Berliner Mädchen. Und natürlich: Erinnerungsschnappschüsse mit den Stars. Deutlich angesagter als das Foto mit Lehrer-Typ Pal Dardai war das Selfie mit Davie Selke - Typ: cooler, großer Bruder. Und mit acht Treffern Herthas zweiterfolgreichster Torjäger.



Breite Brust nach zwei Siegen in Folge

Egal welchen Herthaner man dieser Tage trifft: Das Grinsen ist breit, die Stimmung gelöst. Dem Heimsieg gegen Köln folgte der höchste Erfolg der Saison, das 3:0 in Frankfurt. Das lang ersehnte Ziel, 40 Punkte, haben die Berliner nebenbei auch erreicht: "Man merkt in der Kabine, dass wir einen großen Rucksack losgeworden sind", sagt Innenverteidiger Niklas Stark, der nach seinem Nasenbeinbruch mit einem verstärkten Pflaster trainiert. Beim Heimspiel gegen Augsburg wird Stark auflaufen können. "In dieser Saison ist noch viel drin. Das Restprogramm machbar, schauen wir mal, was noch geht", so Stark angesichts der verbleibenden drei Spiele: Am Sonnabend trifft Hertha auf den FC Augsburg. Dann folgt das Auswärtsspiel in Hannover und zum Abschluss das Heimspiel gegen RB Leipzig. "Wir wollen auf die internationalen Plätze vorrücken, dafür werden wir alles geben", gibt sich Abwehrspieler Jordan Torunarigha kämpferisch.



Vier Punkte bis zur Europa League-Qualifikation

Gewinnt der FC Bayern das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt, reicht Tabellenplatz sieben, um die Qualifikation für die Europa League zu spielen. "Die Hinrunde mit der Europa League war gut für uns. Wir konnten uns an den Reisestress und die Mehrfachbelastung gewöhnen", so Innenverteidiger Stark. "Wie viel wir gelernt haben, werden wir irgendwann sehen". Vielleicht ja schon in der kommenden Saison. Trainer Dardai formuliert seine Ziele etwas zurückhaltender. Er wolle von Spiel zu Spiel schauen. Die Partie gegen Augsburg sei ein Endspiel um die Top 10. Hertha hat als Tabellen-Neunter aktuell zwei Punkte Vorsprung auf den FCA, der auf Platz elf steht.



Arne Maier fällt mit Pfeifferschem Drüsenfieber aus

Im Saisonendspurt wird Hertha auf Mittelfeld-Talent Arne Maier verzichten müssen. Zuletzt war der 19-Jährige wegen eines Infekts ausgefallen. Nähere Untersuchungen ergaben nun, dass es sich um Pfeiffersches Drüsenfieber handelt. "Es ist schwer zu sagen, ob Arne uns ein paar Wochen oder Monate fehlen wird. Er braucht Ruhe, die Blutwerte werden ständig kontrolliert. Wir hoffen, dass er zur Saisonvorbereitung wieder einsetzbar ist", so Trainer Dardai zum Gesundheitszustand des jungen Mittelfeldspielers. Ansonsten kann der Trainer gegen Augsburg auf alle Spieler zurückgreifen. Abwehrspieler Karim Rekik und Stürmer Davie Selke seien nach ihren Trainingspausen zu Beginn der Woche wieder voll einsatzfähig.

Noch keine Neuigkeiten zu Herthas Stadionplänen

Hertha BSC hatte für "Ende April" angekündigt, die Stadionpläne zu veröffentlichen. Im Rennen sind nach wie vor ein Umbau des Berliner Olympiastadions oder ein Neubau auf dem jetzigen Trainingsgelände des Bundesligisten. Manager Michael Preetz warb auf der Pressekonferenz um Geduld. Spätestens bei der Mitgliederversammlung des Vereins am 14. Mai würde Hertha die Pläne veröffentlichen. In jedem Fall werde der Verein die Sommerpause nutzen, sich Gedanken um den Zuschauerschwund zu machen. Zu den bisherigen fünfzehn Bundesligaspielen dieser Saison kamen im Schnitt gut 44.000 Fans, das sind durchschnittlich fast 6.000 Zuschauer weniger als in der Vorsaison. Trainer Pal Dardai wirbt mit seinem, mittlerweile wieder, treffsicheren Angriff für das Heimspiel gegen Augsburg: Salomon Kalou (elf Saisontore) und Davie Selke (acht Treffer) seien gut drauf, Tore werde es am Sonnabend gegen Augsburg in jedem Fall geben. Vielleicht lässt sich dann ja doch noch vom internationalen Geschäft träumen. Sendung: Inforadio, 26.04,2018, 18:15 Uhr