Neubau auf dem Olympiagelände oder Stadionumbau der jetzigen Spielstätte? Noch müssen sich die Hertha-Fans in dieser Frage weiterhin gedulden. Der Fußball-Bundesligist teilte am Freitag mit, das geplante abschließende Gespräch mit dem Berliner Senat, in dem diese beiden Optionen diskutiert werden sollen, habe noch nicht stattgefunden.

Bis zur Mitgliederversammlung am 14. Mai will der Verein das geplante Gespräch aber durchführen. Dort sollen die Ergebnisse den Mitgliedern und der Öffentlichkeit präsentiert werden.



Ursprünglich wollte Hertha die beiden Alternativen, also einen Neubau auf dem Olympiagelände oder einen Umbau des Olympiastadions, bis Ende April prüfen. Sollten beide Alternativen nicht darstellbar sein, würde auch die dritte Option, Neubau in Brandenburg, nochmal ein Thema werden.