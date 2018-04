"Die Erfolgsgeheimnisse stehen in meinem Gürteltäschchen"

Noch ein Schritt bis ins Endspiel: In der Halbfinal-Serie warten auf die BR Volleys die United Volleys aus Frankfurt am Main. Am Samstag (18.30 Uhr) steigt die erste Partie der Best-of-Three-Serie. Und Berlins Trainer Moculescu spricht schon über das Finale. Von Uri Zahavi