Dieses Jahr läuft so einiges nicht rund - gerade zu Hause im Olympiastadion. Herthas Torflaute in der Rückrunde verhagelte die bisherige Heimspielbilanz kräftig.

Das letzte Heimtor hat Hertha vor mehr als zwei Monaten geschossen - am 3. Februar. Seither sind die Blau-Weißen drei Heimspiele lang ohne Treffer. Da Hertha in diesem Jahr im heimischen Olympiastadion noch nicht gewinnen konnte (eine Niederlage, vier Unentschieden) und in der Rückrunde den schwächsten Angriff (sieben Tore) der Liga stellt, spricht einiges für eine Doppelspitze.

Also "1 - 2 - oder 3"? Nein, das sei nicht das Thema im Moment - glaubt auch Michael Preetz. Das Spiel in Mönchengladbach in der vergangenen Woche "war ein Riesenschritt für uns", so der Hertha-Manager, "weil wir uns wahnsinnig viele gute Möglichkeiten erspielt haben, wie in den Wochen zuvor nicht."

Für Herthas Rekordtorschützen ist der Torerfolg eine Frage des Willens und der Einstellung. "Dieser letzte Biss - dieses Tor unbedingt machen zu wollen. Das ist völlig unabhängig davon, ob du mit einer, zwei oder drei Spitzen spielst."