Stelian Moculescu : Das ist eigentlich relativ kurz erzählt. Berlin hatte verloren gegen Lüneburg. Ich war im Urlaub auf Gran Canaria und dann erreichte mich ein Anruf von Volleys-Manager Kaweh Niroomand. Ich war gerade spazieren mit meiner Frau und dann haben wir innerhalb von fünf Minuten entschieden, dass wir den Urlaub abbrechen und am nächsten Morgen nach Berlin fliegen. Das ging sehr schnell. Um ehrlich zu sein, war das eine Bauchentscheidung. Ich hatte Angebote, was anderes zu machen, aber das war nicht meine Intention. Berlin hat mich gereizt.

Berlin war über Jahrzehnte Ihr Rivale. Und es gab ja auch Zeiten, da hat Sie Kaweh Niroomand nicht besonders leiden mögen. Es gab da gar kein Verhältnis zwischen ihnen, hat er einmal gesagt. Können Sie da einfach umschalten?

"Verhältnis" bis zu "kein Verhältnis" - das ist ganz richtig beschrieben. Aber wenn dann jemand, von dem du das gar nicht erwartest, den ersten Schritt macht, dann ist die Frage "Nehme ich an oder nehme ich nicht an?". Und man wird ja auch irgendwann mal älter und dann habe ich gesagt: "Okay, wenn das so ist, dann mache ich es und alles ist begraben." Damals war nicht voraussehbar, dass wir eine gemeinsame Karriere starten oder nur eine gemeinsame Zeitspanne in Berlin haben werden. Wir hatten aber nach meinem Abschied auch noch ein paarmal telefoniert und das war auch gut. Ich denke, wir könnten ein Beispiel dafür sein, dass Leute, die sich über Jahre bekämpft haben und bekriegt haben und nicht mögen, wieder zueinanderfinden. Respektiert haben wir uns immer.