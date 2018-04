WM-Teilnahme in Gefahr

Der Berliner Jerome Boateng von Bayern München hat sich im Champions-League-Halbfinale am Mittwoch gegen Real Madrid (1:2) verletzt. Laut der Sport-Bild fällt der Ex-Hertha-Profi vier bis sechs Wochen aus.

Somit ist für den 29-Jährigen die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland vom 14. Juni bis 15. Juli in Gefahr.

Verpassen wird Boateng das DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion und damit auch das Duell mit Bruder Kevin-Prince. Am 19. Mai findet das Endspiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt in der Hauptstadt statt.