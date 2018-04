Spitzensport mitten in der City West

Leichtathletik-EM 2018 in Berlin

Der Breitscheidplatz hat in jüngerer Vergangenheit für traurige Schlagzeilen gesorgt. Das soll sich spätestens im August dieses Jahres wieder ändern. Denn er soll zur Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin zur spektakulären Sportstätte werden.

"Europäische Meile", so heißt die neueste Sportstätte Berlins. Wer sich jetzt beispielsweise eine moderne Laufbahn im Stadion oder einer Sporthalle vorstellt, der liegt komplett daneben. Pünktlich zur Europameisterschaft in Berlin, dem Leichtathletik-Highlight des Jahres vom 7. bis 12. August, verwandeln sich der Breitscheidplatz und die Flaniermeile zwischen Gedächtniskirche und Bikini Haus zum Zentrum des internationalen Spitzensports - mitten in der City West.

"Wir wollen nicht nur unseren Sport im Stadion zeigen, sondern wollen auch, dass Menschen von außerhalb mit ihm in Berührung kommen", erklärt der Geschäftsführer der Leichtathletik-EM 2018 Frank Kowalski. "Vielleicht bekommen die Leute dann Lust ins Stadion zu gehen." Die Qualifikation im Kugelstoßen wird im Schatten der Gedächtniskirche stattfinden, auch der Zieleinlauf des Marathons. Für die Finals müssen die Sportfans zwar weiterhin ins Olympiastadion, von da soll es dann aber zurück zum Breitscheidplatz gehen. Der Ort des schrecklichen Terroranschlags vom Dezember 2016 soll zu einer großen Party werden und neue, schöne Erinnerungen schaffen.