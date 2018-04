Bild: imago sportfotodienst

Finale in der DEL steht bevor - Meister gegen Rekordmeister

09.04.18 | 17:00 Uhr

Nachdem die Eisbären Berlin ins Finale eingezogen sind, haben sie zwei Tage frei. Am Freitag muss der Rekordmeister im ersten Spiel der Finalserie in München beim amtierenden Meister ran. Das Duell mit dem EHC München verspricht, ein Traumfinale zu werden. Von Max Zobel

Es war der befürchtete Kraftakt: Erstmals seit 2013 stehen die Berliner Eisbären im DEL-Finale, nachdem sie die Nürnberger ICE Tigers in der Halbfinalserie mit 4:2 bezwungen haben. Direkt nach dem entscheidenden Sieg am Sonntag in Nürnberg war das Team von Trainer Uwe Krupp zurück nach Berlin geflogen. Bei sommerlichem Wetter haben die Spieler nun zwei volle Tage frei und Zeit, sich von den harten Duellen mit Nürnberg zu erholen.

Ein Duell auf Augenhöhe

Die Ice Tigers hatten den Berlinern in den sechs Spielen alles abverlangt. "Nürnberg hat eine starke Runde gespielt, das ist ein richtig zweikampfstarkes Team, und sie standen zurecht im Halbfinale", sagt Marc Olver. Der Spieler der Eisbären genießt die freie Zeit mit seiner Familie in Berlin. In den letzten beiden Spielen war er der Matchwinner. In Spiel fünf sicherte er seinem Team in der Overtime mit dem entscheidenden Treffer den Sieg zum 5:4. Am Sonntag löste er kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit mit dem Tor zum 3:2 schließlich das Ticket für das Finale. "Es fühlt sich natürlich gut an diese zwei wichtigen Tore erzielt zu haben", sagt Olver. "Aber die Mannschaft steht im Vordergrund. Persönliche Werte stelle ich hinten an, im Vordergrund steht die deutsche Meisterschaft!"

Zeit für die Revanche

Im Finale wartet jetzt der EHC Red Bull München - die Mannschaft, die in den letzten zwei Jahren den Titel gewinnen konnte. Die Berliner haben mit ihnen noch eine Rechnung offen: In der vergangenen Saison wurden sie von den Münchnern im Halbfinale ausgeschaltet. Die Vorzeichen waren jedoch damals andere. Nach einer katastrophalen Hauptrunde war die Teilnahme der Berliner an der Halbfinalserie überraschend. Der Kader der aktuellen Spielzeit ist breiter aufgestellt und Berlin hat die beste Hauptrunde seit acht Jahren gespielt. In den vier Spielen der Hauptrunde gewannen beide Mannschaften jeweils zweimal. Marc Olver weiß um die Stärken des Gegners. "München hat ein sehr gutes Team, das muss ich ja keinem erklären. Sie haben eine komplette Mannschaft, vom Torwart bis zum Stürmer."

"Wir waren in der Saison die beste Auswärtsmannschaft"

Da die Berliner in der Hauptrunde hinter München auf Rang zwei gelandet sind, müssen sie im ersten Spiel der Finalserie am kommenden Freitag auswärts spielen. Eisbären-Sportdirektor Stephen Richer sieht darin gar kein Problem: "Das ist für uns kein Nachteil. Wir waren in der Saison die beste Auswärtsmannschaft, und wir haben in diesem Jahr gezeigt, dass wir mit München mithalten können." Die Eisbären können befreit in diese Finalserie starten nach einer erfolgreichen Saison 2017/2018 und der enormen Steigerung zum Vorjahr. "Die Chancen stehen 50:50. Unser erstes Ziel war es, eine gute Hauptrunde zu spielen. Das zweite Ziel: Der Einzug ins Finale. Beides haben wir geschafft und jetzt wollen wir natürlich den Titel holen." Am Mittwoch starten die Eisbären wieder mit dem Trainingsbetrieb und der Vorbereitung auf München. Bis dahin kann Marc Olver mit seiner Frau und seiner Hündin in Berlin die Sonne genießen. Vorfreude hat er schon jetzt auf das Finale zwischen dem amtierenden Meister und dem Rekordmeister.

