Niklas Stark ist in Herthas Innenverteidigung gesetzt. Mit seinen guten Leistungen sorgt der 22-Jährige dafür, dass die Berliner im neuen Jahr die stabilste Abwehr der Fußball-Bundesliga stellen.

Bei der Trainingseinheit am Mittwochvormittag fehlte Stark. Wegen einer Prellung, die er am Dienstag abbekommen hatte, wurde der Abwehrspieler geschont. "Es handelt sich nur um eine Vorsichtsmaßnahme, am Donnerstag wird er wieder mittrainieren", so Trainer Pal Dardai nach der Einheit.

Auch Offensivspieler Valentino Lazaro fehlte auf dem Schenckendorffplatz. Wegen eines grippalen Infekts hatte der Österreicher schon das 0:0 gegen den VfL Wolfsburg verpasst.

Am Mittwoch absolvierte Lazaro eine Einheit in der Kabine. Auch der Angreifer soll am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Wird er bis dahin nicht fit, käme laut Trainer Dardai auch das Auswärtsspiel in Mönchengladbach am Sonnabend zu früh für Lazaro.