Bild: imago/Rust

Aus der Zweiten Liga in die Bundesliga, von Berlin nach Leverkusen: Während Niko Kovac in seiner Heimat an der Mission Aufstieg scheiterte, ging es zur Saison 1996/1997 zur Werkself. Acht Mal durfte er in 77 Bundesligaspielen (hier mit Paulo Rink) über eigene Treffer jubeln. 1999 wurde er mit Bayer Leverkusen Vizemeister.